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Sociedad

Ataque contra combi en Ventanilla deja dos heridos: es el segundo atentado este 16 de junio

Los afectados recibieron impactos de bala y fueron trasladados al hospital de Ventanilla. El atentado estaría vinculado a un caso de presunta extorsión, según la PNP.

Es el segundo ataque que se reportó la noche de este 16 de junio
Es el segundo ataque que se reportó la noche de este 16 de junio | Composición LR / Difusión
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Un ataque contra una combi de la empresa de transporte Minivisa dejó dos personas heridas en el distrito de Ventanilla. El hecho se registró a las 9.00 p. m. a la altura del paradero Parihuela, en el sector de Pachacútec.

Los heridos fueron identificados como Luis Antonio Rivera Ramos (29) y Luz Marcos Haydee (41). El primero recibió múltiples impactos de bala en el cuerpo, mientras que la mujer registró un impacto en la espalda. Ambos fueron trasladados al hospital de Ventanilla.

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Delincuentes llegaron en motocicleta

Según testigos presenciales, el atentado fue perpetrado por sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los atacantes interceptaron la unidad y abrieron fuego en su contra, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para realizar las primeras diligencias. No se descarta que el ataque esté vinculado a amenazas por extorsión.

PUEDES VER: Atacan combi en plena ruta en Chorrillos: chofer y dos personas resultaron heridas

lr.pe

El segundo ataque de la noche

Este atentado se produjo horas después de que una combi fuera interceptada en el distrito de Chorrillos. Ese hecho violento, registrado a las 7.25 p. m., dejó al chofer y a dos personas heridas en el cruce de la avenida Santa Rosa y la calle Progreso.

El conductor de la unidad, de placa ALB-913, recibió impactos de bala y fue trasladado al hospital más cercano. En tanto, una mujer resultó con lesiones leves y un hombre terminó con cortes en la espalda por la rotura de los vidrios de la ventana del vehículo.

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