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Congreso: Fuerza Popular liderará seis comisiones en la Cámara de Diputados

Además, la bancada Juntos por el Perú asumirá cuatro presidencias en la Cámara Baja. Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular asumirían dos cada una.

Fuerza Popular tendría la presidencia en seis comisiones legislativas de la Cámara de Diputados | Composición:LR.
Fuerza Popular tendría la presidencia en seis comisiones legislativas de la Cámara de Diputados | Composición:LR.
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Fuerza Popular controlará seis comisiones en la Cámara de Diputados. De acuerdo con la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias y no ordinarias de la Cámara Baja, al fujimorismo le corresponderá encabezar seis de esos grupos de trabajo parlamentarios. Además, contará con seis vicepresidencias y seis secretarías en dichas comisiones.

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La segunda bancada con mayor número de presidencias será Juntos por el Perú. El grupo liderado por Roberto Sánchez tendrá cuatro presidencias, además del mismo número de vicepresidencias y secretarías.

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Por su parte, las bancadas del Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular contarán, cada una, con dos presidencias, así como con dos vicepresidencias y dos secretarías. En tanto, Ahora Nación, al ser la bancada con menor representación, dispondrá de una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría.

Con esta distribución, aún queda una presidencia por asignar. Mientras continúan las negociaciones, el Congreso aprobó el número de integrantes que tendrá cada comisión. Así, siete estarán conformadas por 26 diputados: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Las nueve comisiones restantes estarán integradas por 20 diputados: Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Vale recordar que las dos comisiones no legislativas son la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo. Como su nombre lo sugiere, estas no producen dictámenes legislativos. Cada una de ellas estará compuesta por seis miembros. Uno por cada bancada.

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