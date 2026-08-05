HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Hachiko en Perú? Miraflores inaugura parque con estatua en honor a fiel perrito que esperó a su dueño en el mismo lugar tras su muerte

La creación del parque forma parte de un hermanamiento entre Miraflores y Shibuya, pensado para promover el intercambio cultural y turístico entre ambas ciudades.

Este parque busca fortalecer el hermanamiento entre Miraflores y la ciudad japonesa de Shibuya, promoviendo el intercambio cultural y turístico mediante elementos representativos de ambos destinos.
Este parque busca fortalecer el hermanamiento entre Miraflores y la ciudad japonesa de Shibuya, promoviendo el intercambio cultural y turístico mediante elementos representativos de ambos destinos. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El distrito de Miraflores presentó el parque Shibuya, un nuevo espacio temático inspirado en la cultura japonesa que incorpora una estatua de Hachiko, el perro reconocido mundialmente por permanecer durante años en una estación de tren esperando a su dueño tras su fallecimiento. La inauguración se realizó con la participación de autoridades locales y representantes vinculados al proyecto de cooperación entre ambas ciudades.

La creación del parque forma parte del hermanamiento que Miraflores y la ciudad japonesa de Shibuya impulsan desde hace más de dos años con el objetivo de promover el intercambio cultural y turístico. La iniciativa contempla la incorporación de elementos representativos de ambos destinos en espacios públicos para fortalecer los vínculos entre las dos comunidades.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Dónde está el parque Shibuya de Miraflores y por qué tiene una estatua de Hachiko?

Durante la ceremonia, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, explicó que el nuevo parque busca reflejar la amistad entre ambos distritos mediante un símbolo ampliamente reconocido en Japón. En ese sentido, señaló que la figura de Hachiko representa valores como la fidelidad, la solidaridad y la hermandad, principios que motivaron su inclusión dentro del proyecto.

El burgomaestre indicó además que Miraflores mantiene una política de espacios amigables para las mascotas, una característica que comparte con Shibuya. Asimismo, precisó que la construcción del parque fue posible gracias al patrocinio de empresas privadas y que el lugar está pensado como un punto de encuentro para vecinos, visitantes y familias que recorren el malecón.

Miraflores y Shibuya fortalecen su hermanamiento con nuevos espacios inspirados en ambas ciudades

Como parte del acuerdo entre ambos distritos, la municipalidad anunció que el próximo 4 de diciembre será inaugurado el parque Miraflores en la ciudad de Shibuya. Este espacio exhibirá murales inspirados en algunos de los principales atractivos turísticos del distrito limeño para acercar su identidad al público japonés.

Entre los elementos que formarán parte del proyecto destacan representaciones del Faro La Marina, la zona de parapentes y el Puente de la Paz. Con esta iniciativa, las autoridades buscan

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Subasta de terrenos en Lima desde S/ 108 mil: Serpar ofertará lotes en Miraflores, Surco, La Molina y Carabayllo

Subasta de terrenos en Lima desde S/ 108 mil: Serpar ofertará lotes en Miraflores, Surco, La Molina y Carabayllo

LEER MÁS
Inician pruebas del teleférico de Miraflores: así luce el proyecto millonario que conectará la playa Redondo desde agosto

Inician pruebas del teleférico de Miraflores: así luce el proyecto millonario que conectará la playa Redondo desde agosto

LEER MÁS
Ranfañote, picarones y pan Chuta: alistan feria de dulces y panadería regional por Fiestas Patrias, ¿desde cuándo?

Ranfañote, picarones y pan Chuta: alistan feria de dulces y panadería regional por Fiestas Patrias, ¿desde cuándo?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Acusan a bachiller en Psicología de presunta agresión contra niño con autismo en Surco: cámaras captan el hecho

Acusan a bachiller en Psicología de presunta agresión contra niño con autismo en Surco: cámaras captan el hecho

LEER MÁS
¿Se trabaja el viernes 7 de agosto? El Peruano aclara si hay feriado largo tras el descanso del 6 de agosto

¿Se trabaja el viernes 7 de agosto? El Peruano aclara si hay feriado largo tras el descanso del 6 de agosto

LEER MÁS
El Niño golpea Lambayeque: temperaturas de hasta 36 °C ponen en riesgo la producción de mango y palta

El Niño golpea Lambayeque: temperaturas de hasta 36 °C ponen en riesgo la producción de mango y palta

LEER MÁS
Resultados de La Tinka de hoy miércoles 5 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka de hoy miércoles 5 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Vecinos de SJL estarán 10 horas sin agua este viernes 7 de agosto: revisa las zonas afectadas, según Sedapal

Vecinos de SJL estarán 10 horas sin agua este viernes 7 de agosto: revisa las zonas afectadas, según Sedapal

LEER MÁS
Militar detenido en desfile cumplía funciones de seguridad y sí se identificó, según el Ejército

Militar detenido en desfile cumplía funciones de seguridad y sí se identificó, según el Ejército

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025