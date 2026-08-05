¿Hachiko en Perú? Miraflores inaugura parque con estatua en honor a fiel perrito que esperó a su dueño en el mismo lugar tras su muerte

Este parque busca fortalecer el hermanamiento entre Miraflores y la ciudad japonesa de Shibuya, promoviendo el intercambio cultural y turístico mediante elementos representativos de ambos destinos. | Foto: composición LR

Este parque busca fortalecer el hermanamiento entre Miraflores y la ciudad japonesa de Shibuya, promoviendo el intercambio cultural y turístico mediante elementos representativos de ambos destinos. | Foto: composición LR

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El distrito de Miraflores presentó el parque Shibuya, un nuevo espacio temático inspirado en la cultura japonesa que incorpora una estatua de Hachiko, el perro reconocido mundialmente por permanecer durante años en una estación de tren esperando a su dueño tras su fallecimiento. La inauguración se realizó con la participación de autoridades locales y representantes vinculados al proyecto de cooperación entre ambas ciudades.

La creación del parque forma parte del hermanamiento que Miraflores y la ciudad japonesa de Shibuya impulsan desde hace más de dos años con el objetivo de promover el intercambio cultural y turístico. La iniciativa contempla la incorporación de elementos representativos de ambos destinos en espacios públicos para fortalecer los vínculos entre las dos comunidades.

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¿Dónde está el parque Shibuya de Miraflores y por qué tiene una estatua de Hachiko?

Durante la ceremonia, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, explicó que el nuevo parque busca reflejar la amistad entre ambos distritos mediante un símbolo ampliamente reconocido en Japón. En ese sentido, señaló que la figura de Hachiko representa valores como la fidelidad, la solidaridad y la hermandad, principios que motivaron su inclusión dentro del proyecto.

El burgomaestre indicó además que Miraflores mantiene una política de espacios amigables para las mascotas, una característica que comparte con Shibuya. Asimismo, precisó que la construcción del parque fue posible gracias al patrocinio de empresas privadas y que el lugar está pensado como un punto de encuentro para vecinos, visitantes y familias que recorren el malecón.

Miraflores y Shibuya fortalecen su hermanamiento con nuevos espacios inspirados en ambas ciudades

Como parte del acuerdo entre ambos distritos, la municipalidad anunció que el próximo 4 de diciembre será inaugurado el parque Miraflores en la ciudad de Shibuya. Este espacio exhibirá murales inspirados en algunos de los principales atractivos turísticos del distrito limeño para acercar su identidad al público japonés.

Entre los elementos que formarán parte del proyecto destacan representaciones del Faro La Marina, la zona de parapentes y el Puente de la Paz. Con esta iniciativa, las autoridades buscan