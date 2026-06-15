Japón presenta el Maglev Serie L0, un innovador sistema de levitación magnética que promete transformar el transporte terrestre. Este tren superó los 600 km/h en ensayos controlados. | Foto: National Geographic/mejorada con IA

Japón presenta el Maglev Serie L0, un innovador sistema de levitación magnética que promete transformar el transporte terrestre. Este tren superó los 600 km/h en ensayos controlados. | Foto: National Geographic/mejorada con IA

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Japón revoluciona el transporte global con el Maglev Serie L0, un ambicioso sistema de levitación magnética desarrollado por Central Japan Railway Company y Mitsubishi Heavy Industries. Esta tecnología de vanguardia, integrada en la futura línea Chuo-Shinkansen, redefinirá la velocidad terrestre al conectar las principales metrópolis niponas en tiempos de viaje mínimos. Actualmente, la colosal obra de infraestructura continúa en fase de construcción bajo estrictos estándares técnicos.

Según National Geographic, el innovador tren superó los 600 km/h en vías de ensayo controladas, un hito que lo consolida como un referente de movilidad en el siglo XXI. De acuerdo con los datos oficiales de la empresa ferroviaria, la puesta en operación comercial se proyecta de manera gradual entre 2034 y 2035, un cronograma sujeto a la complejidad del trazado.

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El tren Maglev Serie L0 devorará la distancia entre Tokio y Osaka en 60 minutos, recortando a más de la mitad el tiempo de viaje actual. Foto: National Geographic

¿Cómo funciona la tecnología de levitación en el Maglev Serie L0, el tren más rápido del mundo?

El revolucionario Maglev Serie L0 opera sin contacto físico con la vía mediante un sistema de levitación magnética superconductora (SC Maglev). Ese mecanismo elimina la fricción al suspender el convoy a varios centímetros del suelo. Aunque utiliza ruedas auxiliares en la aceleración inicial, el tren entra en suspensión total tras alcanzar cierta velocidad, impulsado por potentes imanes en la infraestructura ferroviaria que le permiten superar a los transportes convencionales.

La futura línea Chuo-Shinkansen conectará Tokio con Nagoya en aproximadamente 40 minutos, para extenderse luego hasta Osaka. Según documentación técnica de Central Japan Railway Company, 'gran parte del recorrido —cerca del 80%— será subterráneo', una estrategia que reduce impactos urbanos y asegura trayectorias rectas. Dicho trazado resulta fundamental para sostener una velocidad operativa prevista cercana a los 500 km/h en servicio comercial.

El secreto de su ultravelocidad es la tecnología SC Maglev: levitación magnética superconductora. Foto: National Geographic

Esta velocidad extrema surge de tres factores: la ausencia de roce mecánico, la propulsión con motores lineales en la vía y una nariz alargada que minimiza la resistencia del aire. Fabricantes como Nippon Sharyo participan en el desarrollo de estos componentes, probados durante décadas en Japón. Gracias a este diseño aerodinámico, el modelo rompe los límites físicos de los sistemas tradicionales, donde el contacto rueda-riel restringe el avance.

¿Sería viable el tren de levitación magnética en España?

Expertos en transporte consideran poco probable la implementación del sistema ferroviario nipón en Europa a corto o medio plazo. La principal barrera radica en el factor económico, ya que el coste del Chuo-Shinkansen asciende a decenas de miles de millones de euros por la exigencia de infraestructuras totalmente nuevas y subterráneas. En el caso de España, con una red de alta velocidad ya consolidada, la relación coste-beneficio resulta difícil de justificar frente a las mejoras incrementales del AVE.

A este panorama se añade el obstáculo del consumo energético, notablemente superior en la tecnología de sustentación electromagnética respecto a los convoyes convencionales. Esa característica exige una red eléctrica robusta y cara de mantener, unida a una menor capacidad de pasajeros por trayecto. Dicha limitación reduce la rentabilidad comercial frente a los corredores europeos actuales, que operan optimizados para la alta demanda.

Por su parte, el Maglev Serie L0 nipón afronta severos desafíos logísticos tras décadas de investigación. La complejidad del trazado y la ingeniería de túneles en zonas sísmicas han retrasado el calendario inicial. A pesar de esos contratiempos, las autoridades del país asiático mantienen firme el objetivo de inaugurar la primera fase en la década de 2030.