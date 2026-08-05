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Mary Meza rompió su silencio para defender a su esposo, César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz y primo de Óscar Custodio denunciado por Naldy Saldaña. En declaraciones a ‘Magaly TV, La Firme’, aseguró que su pareja le confesó, tras la exposición pública, que mantenía una relación clandestina con la joven cantante desde hace dos años.

La esposa del músico respaldó al padre de sus hijos y afirmó que las imágenes difundidas en el video no corresponden a un abuso, sino a una acción consentida por la denunciante.

Esposa del director musical de La Bella Luz lo defiende tras denuncia de Naldy Saldaña

“Si estoy saliendo ante cámaras es porque mi esposo no lo puede hacer por el tema judicial que está llevando”, manifestó al inicio Meza, dejando en claro que sus declaraciones se basan en lo que César Sánchez Chavesta le confesó tras la denuncia de Naldy Saldaña.

En esa línea, afirmó que el músico, con quien mantiene una relación de 32 años, le confesó que sostenía un vínculo clandestino con la cantante. “Es un tema demasiado delicado. Yo como mujer también me indigno, pero acá hay que ver el detrás de todo. Él está siendo denunciado supuestamente por los videos que presentó la señorita. Lamentablemente no es de ahora, no es de ese día la situación. Esto viene pasando desde hace dos años, desde hace dos años mi esposo viene llevando una relación clandestina con la señorita, una relación clandestina de hace dos años de situaciones como se ha visto en la cámara”, manifestó.

Más adelante, Meza aseguró que Naldy también mantenía relaciones clandestinas con otros integrantes del grupo de cumbia. Fue entonces cuando precisó que la relación entre su esposo y Saldaña no era de pareja, sino de situaciones de consentimiento. “Él me dice que relación como pareja no, pero sí ese tipo de juegos de agarres con la señorita con él. Intimidad me dice que sí, una sola vez. Todo eso él me ha confesado recién”, afirmó.

En esa línea, reafirmó que para ella hubo consentimiento de parte de la denunciante y aseguró que su esposo no es ningún agresor sexual ni acosador. “Es delictivo siempre y cuando no haya sido con consentimiento ni una situación que se haya dado reiteradamente… Para mí todo lo que ha pasado es una situación reiterativa que ha pasado entre los dos. Todo lo que me manifiesta (las acciones de Chávez contra Saldaña mostradas en el video) es una agresión sexual, no digo que no, pero vamos al contexto de cómo se ha dado la situación. Es a lo que yo me voy”, sentenció.

Magaly Medina deploró sus declaraciones y cuestionó cómo intentaba desacreditar el testimonio y las pruebas de la exintegrante de La Bella Luz por defender a su esposo.