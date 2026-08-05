➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 5 de agosto, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy miércoles 5 de agosto. | Composición LR
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Descubre qué dicen los astros para este miércoles 5 de agosto con el horóscopo elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, martes 14 de julio: predicciones para tu signo
- Aries: La agenda laboral será muy exigente y no puedes correr con el tiempo si lo que deseas es culminar de manera prolija y eficiente. En el amor, no tomes tanta distancia, esa persona luego se alejará.
- Tauro: Una persona que ejerce autoridad te presionará para que rindas cuentas de tu gestión laboral. Mantendrás la calma y lograrás resolver cualquier duda. En el amor, ambos propician la reconciliación.
- Géminis: Desconfías de la administración o la gestión económica que realiza un compañero o superior. Investiga un poco más y hallarás los motivos de tu sospecha. En el amor, expresa tus sentimientos.
- Cáncer: Aunque trates de mantener la postura y ser conciliador, tratarás con alguien que tiene posturas más rígidas y esto podría complicar cualquier negociación. Sé paciente y mantén la cordialidad.
- Leo: Es posible que surja un gasto que no hayas considerado; esto te obligaría a posponer compras o inversiones que pensabas realizar. En el amor, no toques temas que propicien conflictos.
- Virgo: Estás postergando el atender problemas familiares por priorizar otros pendientes. No dejes que el tiempo siga pasando, podrían sobrevenir mayores complicaciones y tú puedes evitarlo.
- Libra: Si deseas saldar esa deuda, no te conviene solicitar préstamos o nuevos créditos. Hacerlo podría enredarte en mayores compromisos económicos. En el amor, aléjate de quien no es transparente.
- Escorpio: Sabes que pelearte con esa persona no será positivo y buscarás la manera de conciliar con ella. Es conveniente que fortalezcas tus alianzas laborales si deseas apoyo estratégico. Recuérdalo.
- Sagitario: Evadir ese problema no hará que desaparezca. Necesitas atender esa gestión que se ha complicado si deseas mantener tu buena imagen profesional. En el amor, esclarece esa confusión.
- Capricornio: Si pretendes realizar alguna compra o inversión, es conveniente que te asesores y midas los riesgos para que no te equivoques. En el amor, evita diferencias o conflictos que afecten tu relación.
- Acuario: Tendrás el dinero que necesitas para poner en marcha todo lo que se había postergado, tanto en tus proyectos como en lo familiar. En el amor, esa persona se mostrará constante y detallista.
- Piscis: Te sentirás satisfecho por los logros obtenidos a nivel laboral. Es posible que converses con alguien que desea asociarse contigo. En el amor, surge un encuentro con esa persona especial