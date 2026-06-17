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Sociedad

Tres atentados contra transportistas en menos de 24 horas: balaceras e incendio en Lima y Callao

Conductores y pasajeros fueron los principales afectados por disparos y amenazas de mafias criminales que exigen pagos. La Policía investiga si Los Chuckys y Los Maquiavélicos están detrás de estos actos.

La violencia contra el transporte público en Lima y Callao se intensifica. En menos de 24 horas, se reportan tres ataques que dejan cinco heridos y una custer incendiada.
La violencia contra el transporte público en Lima y Callao se intensifica. En menos de 24 horas, se reportan tres ataques que dejan cinco heridos y una custer incendiada. | composición LR
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La violencia vinculada a las extorsiones contra el transporte público volvió a golpear con fuerza. En menos de 24 horas, se reportaron tres ataques contra unidades de transporte en Chorrillos, Ventanilla y Callao, con al menos cinco personas heridas y una custer reducida a cenizas. Los atentados, según las primeras investigaciones, estarían relacionados con mafias dedicadas al cobro de cupos.

El primer caso ocurrió la noche del martes en Chorrillos, cuando una combi de la empresa La Unidad de Villa, que cubría la ruta entre San Genaro y la estación Matellini, fue interceptada en la intersección de la avenida Santa Rosa con la calle El Progreso. Testigos indicaron que los atacantes realizaron hasta siete disparos contra la unidad cuando esta se encontraba llena de pasajeros.

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Producto de la balacera, el conductor resultó herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro de salud. Además, dos pasajeros también sufrieron lesiones: uno de ellos por esquirlas de vidrio y una joven, que acudió por sus propios medios para recibir atención médica. En la escena quedaron visibles los impactos de bala en el parabrisas y cerca del asiento del chofer, lo que hace presumir que él habría sido el blanco principal.

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Otro chofer herido en Ventanilla

Horas más tarde, un hecho similar se registró en Ventanilla. Una combi de la empresa Midivisa fue atacada a balazos en la avenida 200, a la altura del asentamiento humano Santa Rosa. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta cerraron el paso al vehículo y uno de ellos descendió para disparar repetidas veces.

El chofer, identificado como Luis Antonio Rivera Ramos, de 39 años, recibió varios impactos de bala y quedó gravemente herido. También fue alcanzada por un proyectil una pasajera de 41 años, quien sufrió una herida en la espalda. Ambos fueron llevados al Hospital de Ventanilla. En la zona, la Policía halló al menos siete casquillos de bala. Este atentado sería el tercero que sufre la empresa Midivisa en lo que va de junio, tras un ataque armado y la quema de otra unidad en días recientes.

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Callao: incendian combi

El tercer ataque ocurrió en el Callao, donde una custer fue incendiada por un sujeto que llegó hasta la unidad con un galón de combustible y le prendió fuego antes de escapar en motocicleta. El vehículo, que cubría la ruta entre Arévalo Habich y la avenida José Granda, estaba estacionado frente a la vivienda de su propietario cuando fue atacado.

El dueño denunció que días antes había recibido amenazas de una organización criminal que exige S/300 para permitir trabajar a los choferes y S/20 diarios como pago obligatorio. Según su testimonio, quienes se niegan a pagar son amenazados con balear o quemar sus vehículos. El transportista, además, reveló que esta es la segunda unidad que pierde bajo la misma modalidad.

Los tres ataques reflejan cómo las mafias extorsivas han intensificado su presión sobre el sector transporte, generando temor entre conductores y pasajeros. Mientras la Policía investiga si detrás de estos casos estarían bandas como Los Chuckys y Los Maquiavélicos, gremios y residentes demandan medidas urgentes para frenar una ola de violencia que se expande en distintos puntos de Lima y Callao.

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