Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal del partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Los equipos de Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán en el estadio Monumental en el duelo más atractivo de la cuarta fecha en el Torneo Clausura 2026.
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Universitario se alista para afrontar un duelo de suma importancia. El cuadro crema recibirá en el Monumental a Sporting Cristal en busca de un triunfo que los ubique en los primeros lugares de la tabla del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Héctor Cúper cayó 2-0 en el Cusco ante Cienciano en la jornada pasada. Ahora, enfrentarán al cuadro celeste en el encuentro más llamativo de la jornada.
Por el lado de los rimenses, vencieron 2-0 a Juan Pablo II, ubicándose en el quinto lugar con 6 puntos, al igual que la ‘U’. Sporting Cristal se viene recuperando luego de afrontar un Torneo Apertura donde no le fue nada bien, quedando muy lejos de los primeros puestos. Además, hace poco quedó eliminado de la Copa Sudamericana.
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¿Cuándo juegan Universitario - Sporting Cristal?
Cremas y celestes se enfrentan este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.093 espectadores.
¿A qué hora juega Universitario - Sporting Cristal?
El encuentro arrancará desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 7.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
- España: 3.30 a. m. (8/08)
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¿En qué canal ver Universitario - Sporting Cristal?
Puedes seguir el enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.
Pronósticos para el Universitario - Sporting Cristal
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Sporting Cristal debido a su localía.
- Betsson: gana Universitario (1,78), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,30)
- Betano: gana Universitario (1,78), empate (3,70), gana Sporting Cristal (4,45)
- Bet365: gana Universitario (1,73), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,20)
- 1XBet: gana Universitario (1,75), empate (3,64), gana Sporting Cristal (4,43)
- Caliente: gana Universitario (1,74), empate (3,65), gana Sporting Cristal (4,50)
- Doradobet: gana Universitario (1,80), empate (3,80), gana Sporting Cristal (4,33).