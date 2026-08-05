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Minedu acelera la instalación de aulas temporales en Junín tras el sismo: más de 3,000 escolares serán beneficiados

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) traslada a Junín un lote inicial de 20 aulas temporales, mientras se evalúan los daños en las instituciones educativas afectadas por el sismo.

El programa Abraza tu Cole beneficie a más de 3.000 escolares con mochilas y cuadernos.
El programa Abraza tu Cole beneficie a más de 3.000 escolares con mochilas y cuadernos. | Foto: agencia andina
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El Ministerio de Educación (Minedu) intensifica las acciones para restablecer el servicio educativo en Junín luego del sismo registrado el 18 de julio, que ocasionó daños en diversas instituciones educativas de la región. Como parte de la respuesta a la emergencia, la entidad instala aulas temporales tipo domo para que los estudiantes puedan retomar las clases en espacios seguros mientras continúan las evaluaciones de la infraestructura afectada.

El titular del sector, José Antonio Chang, informó que los trabajos avanzan conforme al cronograma previsto y forman parte de la respuesta coordinada del Ejecutivo para atender a las zonas afectadas por el movimiento telúrico. La medida busca garantizar la continuidad de las actividades escolares y reducir las afectaciones generadas por la emergencia en la comunidad educativa.

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Pronied despliega aulas tipo domo según evaluación de colegios afectados

La instalación de los módulos temporales está a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), que trasladó un primer lote de 20 aulas tipo domo a Junín para atender las necesidades más urgentes. Paralelamente, equipos técnicos continúan inspeccionando los planteles afectados para determinar el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias.

De acuerdo con la proyección del Minedu, el número de aulas temporales podría incrementarse hasta 83 unidades, dependiendo de los resultados finales de las evaluaciones en cada institución educativa. Asimismo, los operarios avanzan con el ensamblaje de las estructuras y estiman dejar concluida la mayor parte de los trabajos en los próximos días para acelerar el retorno progresivo de los estudiantes a las aulas.

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El sector Educación impulsa medidas para respaldar a los escolares perjudicados por el sismo.

El sector Educación impulsa medidas para respaldar a los escolares perjudicados por el sismo.

Donación de mochilas y cuadernos reforzará el regreso a clases de estudiantes afectados

Además de las acciones en infraestructura, el sector Educación impulsa medidas para respaldar a los escolares perjudicados por el sismo. En el marco de la estrategia Abraza tu Cole, la empresa privada ROMAX entregó 6.000 materiales educativos, entre mochilas y cuadernos, destinados a estudiantes de las instituciones afectadas.

La distribución de estos implementos beneficiará a más de 3.000 escolares, quienes contarán con recursos para continuar sus actividades académicas durante el proceso de recuperación. Con esta iniciativa, el Minedu complementa las acciones orientadas a restablecer el servicio educativo y brindar apoyo a las familias que afrontan las consecuencias de la emergencia en Junín.

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