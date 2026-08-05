JNE advierte estrategias de autoridades para seguir en el cargo ante prohibición de la reelección

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la municipalidad de Lima con Renovación Popular un día antes del cierre de estas. Burneo advirtió sobre estrategias de autoridades para continuar en el poder pese a la prohibición de la reelección inmediata. Esto debido a que Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima que renunció a su cargo para postular en las elecciones generales de 2026, se encuentra en la lista de postulantes de la agrupación política que lidera como primer regidor. De ganar, López Aliaga podría asumir nuevamente el cargo de alcalde de la capital.

El titular del JNE precisó en RPP que la permanencia del excandidato presidencial en la lista no infringe ninguna norma. La ley vigente lo permite, por lo que el magistrado no calificó el caso como una irregularidad. Burneo planteó, además, un debate distinto: revisar si la prohibición de reelección inmediata, en su forma actual, debe mantenerse. Su cuestionamiento se dirige al diseño de la norma, no a un partido específico.

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El presidente del JNE pidió también a los electores revisar la lista completa antes de votar. Explicó que no basta con conocer al candidato que encabeza la papeleta, porque cualquier otro integrante puede terminar en el cargo.

¿Por qué el JNE pide un voto informado?

La recomendación de Burneo se apoya en una regla del sistema electoral: si el titular de una lista renuncia o es vacado, otro integrante ocupa su lugar. Cada nombre de la papeleta es, por tanto, un candidato con posibilidad real de gobernar.

"Ellos [los peruanos] tienen que conocer no solamente a la cabeza de lista, sino a todos sus integrantes, porque podría eventualmente ser uno de ellos el próximo alcalde, si es que el que eligen abandona el cargo o si es vacado por alguna razón o alguna causal de vacancia", señaló el magistrado.

Varias listas regionales y municipales de este año incluyen a exalcaldes, congresistas y otras figuras políticas en posiciones distintas a la que encabezan. Para el titular del JNE, conocer esas trayectorias es la herramienta más directa que tiene el elector ante este tipo de movimientos.

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La propuesta de Burneo para reformar la reelección

Burneo propuso una reforma constitucional que permita cierto grado de continuidad a las autoridades locales. Su argumento es de gestión: dirigir un distrito exige experiencia que la prohibición actual no permite acumular.

"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", afirmó Burneo.

Para el presidente del JNE, eliminar por completo la reelección de autoridades subnacionales fue un error. La normativa vigente no impide que un exalcalde postule en un distrito distinto o en un puesto diferente dentro de la misma lista. La decisión final, subrayó, corresponde al ciudadano al momento de votar.