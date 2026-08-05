Ollanta Humala: "Si no destruían a Nadine Heredia, podía entrar en el 2021 o el 2026"

Ollanta Humala mantuvo una conversación con Rosa María Palacios para 'Sin Guion', programa de streaming de La República | Foto: LR.

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Por: Rosa María Palacios.

¿Cuál es su primera impresión al haber salido en libertad después de estar 15 meses en prisión?

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De indignación, por algo que nunca debíamos haber llegado a esa situación. Debió haberse resuelto una investigación preliminar, pero esto fue como una bola de nieve, hasta llegar a una situación en que ya hay un daño que no es reparable. Uno se pregunta si valió la pena todo esto.

Usted ha dicho que durante 10 años usted, su familia y su partido han sido perseguidos política y judicialmente. ¿Quiénes son los que han perseguido políticamente al Partido Nacionalista, a su esposa y a usted?

Para ser más precisos, diría que son aproximadamente 15 años. Empieza en el 2006-2007, con Alan García Pérez. Después del enfrentamiento político que tuvimos en el 2000 y en la campaña del 2006, él ya no nos mira como adversarios, sino como enemigos. Ahí empieza la campaña de que yo era un subordinado de Hugo Chávez. Es una campaña ideológica contra un gobierno de izquierda.

En el 2011 es lo mismo, con una acusación de apoyo económico de Lula (Da Silva) y el Partido de los Trabajadores. Es una persecución política para crear el imaginario de que estábamos recibiendo plata de gobiernos de izquierda; no nos acusaban de recibir de empresas, como a otros políticos.

Lo que no previeron García y los grupos económicos detrás de él es que, para que la fiscalía lo tradujera en delito, tenía que tocar algo transversal a todos los partidos: los aportes de campaña. En su ceguera, su odio y su miedo a que Nadine (Heredia) pudiera ser la candidata natural del nacionalismo para el 2016 —cuando llegó a tener entre 50 % y 60 % de aprobación hacia 2013-2014— comienza a trabajar el tema de la pareja presidencial y la reelección conyugal, y todas las baterías se van contra ella. Fue la primera vez que a una primera dama le pusieron impedimento de salida del país. Es una persecución que empieza con García y todos sus acólitos del linchamiento mediático.

Tenemos unas declaraciones de Jorge del Castillo este fin de semana diciendo que usted se está haciendo la víctima, cuando en realidad usted inició la megacomisión contra Alan García. Son declaraciones sorprendentes porque en realidad reconocen que usted fue perseguido por el APRA. Pero Alan García murió. Ustedes ya no tenían poder, perdieron las elecciones en 2021 y perdieron la inscripción. ¿Por qué continúa, o quiénes continúan, esa persecución política?

Parte de las acciones legales que vamos a tomar es pelear porque nos devuelvan la inscripción del Partido Nacionalista, porque el partido fue criminalizado ilegalmente y sus dirigentes —empezando por mi esposa, que tuvo que candidatear en el 2021 para tratar de salvar la inscripción— fueron acusados por el sistema de justicia de ser una organización criminal.

¿Políticamente, quiénes siguieron el legado de García?

Fueron, en general, los grupos económicos que apoyaban a los partidos de derecha —el APRA, el fujimorismo y los partidos que en el Congreso nos hacían oposición.

Sin embargo, su gobierno no fue uno que castigara a los grupos económicos, ni hubo estatizaciones ni le quitaron propiedad a nadie. Es decir, terminado su gobierno, ¿por qué hay una persecución política? Eso es lo difícil de entender. Yo entiendo el antes y el durante —ahí están las portadas de Perú 21 contra mi esposa todos los días—, pero terminado el gobierno, ¿quién quería verlo en la cárcel?

Terminamos en el 2016, hace 10 años. Quisieron eliminar políticamente a Nadine (Heredia) para que nunca fuera candidata, y lo lograron. Y después había que tomar en cuenta que Nadine era joven, no llegaba a 50 años: si no la destruían ahí, podía entrar en el 2021 o el 2026. Entonces había que eliminarla. Por eso continúa la persecución política y judicial, pero ya más centrada en Nadine. La han acusado de homicidio, usurpación de funciones, corrupción y cohecho, como si fuera funcionaria pública, cuando la primera dama es simplemente una distinción. Le pusieron prisión preventiva por 18 meses, que el TC corrigió por considerarla ilegal, y luego arresto domiciliario por casi 2 años, que también corrigió el TC.

Le prohibieron trabajar en la FAO…

Eso ya fue el Estado peruano, porque (Pedro Pablo) Kuczynski, cobarde, se arrugó ante el Congreso peruano y mandó una carta al presidente de Naciones Unidas y al director de la FAO amenazando con que el Perú se retiraría si no hacían renunciar a Nadine, que había entrado por concurso público internacional, no a dedo.

El Congreso aprobó por unanimidad una moción censurando a la FAO por contratarla. Y el Poder Judicial, con el sicario de Carhuancho, utilizó una audiencia que era para que ella hiciera el control biométrico en Ginebra para discutir una prisión preventiva. Ese día actuó también el otro forajido, (Germán) Juárez Atoche, porque se asustaron cuando la prensa empezó a hablar de un supuesto "plan de fuga" —cuando ella había avisado antes de viajar tanto a Carhuancho como a Juárez Atoche, y le dijeron que no había problema.

Usted sindica en primer término al partido aprista y luego a todos los partidos de derecha peruana que tuvieron presencia en el Congreso en el 2016.

Claro, todos los que defendían el sistema se fueron contra nosotros.

Pero usted en su gobierno no fue antisistema, usted es un gobierno de derecha.

No, no hemos sido un gobierno de derecha, hemos sido un gobierno para los de abajo. ¿Por qué nos van a recordar? Ahí está la creación del MIDIS, los programas sociales, Pensión 65, Beca 18, y no hemos descuidado la macroeconomía ni las obras. Escucho a la presidencia y me hace acordar a mi gobierno —la Línea 2 del metro, la Línea 4, el tren de cercanías—.

Lo que pasa es que la derecha ha estado acostumbrada a subordinar al presidente. El Banco de Crédito, desde el primer gobierno de García hasta la actualidad, solo ha tenido tres cabezas —Dionisio Romero padre, el hijo y ahora el sobrino—, mientras ha habido 10 u 11 gobiernos. Esto es porque a los grupos económicos les es más fácil lidiar con caudillos que con partidos sólidos que defiendan los intereses nacionales. Ahí se dieron cuenta de que el nacionalismo podía ser un partido sólido que no se iba a casar con ellos. Por ejemplo, cuando llegué al gobierno, un grupo de empresarios me dijo que con García tenían un almuerzo mensual en Palacio. Yo no acepté eso, y se quejaban porque no les hacía "cariñitos". Siempre defendí la legalidad.

Pero lo que parece raro es que se entiende que lo persigan siendo presidente, pero cuando usted ya no tiene ningún poder, cuando su partido está debilitado, cuando ya había pasado 10 meses en una prisión preventiva que el TC consideró indebida, ¿por qué lo siguieron persiguiendo? Eso es lo que no logro entender.

Creo que siempre nos vieron como una amenaza. No digo que yo pudiera volver a postular, pero Nadine sí era un activo.

García le tenía mucho miedo, es verdad. Pero entonces, García ya se había suicidado. En 2021 ustedes no sacaron nada en las elecciones. ¿Qué amenaza podían ser?

Bueno, nadie muere en política. Puede haber un vuelco.

Usted ha tenido 15 meses en la cárcel, tiempo muy largo para pensar, escribir, leer. Me imagino que tiene una lista muy clara de quiénes son los responsables de lo que le pasó, como hizo el Conde de Montecristo. ¿Se han sentado a hacer una lista? De políticos hoy vivos, ¿quiénes son los responsables?

Es una lista larga, pero preferiría primero enfrentar el tema judicial y después señalar. El que es claramente el líder, el cabecilla de todos estos políticos, ha sido Alan García, que al final terminó peor que yo.

También lo fueron a buscar y a detener.

Sí, porque al llevar la persecución política al ámbito judicial tuvieron que crear un equipo ad hoc, jueces ad hoc, y tipificarlo como delito. Podían haber dicho receptación, pero dijeron lavado de activos porque es más grave. Pensaron: "A este lo tenemos como a Edmundo Dantés, encerrado en la isla hasta 25 años". Así quisieron hacer, como con el Conde de Montecristo.

Una vez que uno entra al sistema procesal penal es muy difícil salir, porque uno se va a encontrar con fiscales y jueces corruptos o cobardes. Me hacen recordar a los militares nazis que, cuando estaban en Núremberg, les preguntaban por qué convertían a un judío en jabón, y ellos respondían: "bueno, en ese momento esa era la coyuntura jurisprudencial y, además, mi general me avaló".

Hoy están suspendidos Geovana Mori; José Domingo Pérez, destituido; Vela, suspendido; Juárez Atoche, en investigación; y Richard Concepción Carhuancho, suspendido. Todos han terminado bastante mal…

Y tienen que responder por lo que han hecho.

Nadie los ha acusado de corrupción, pero sí de falta de criterio.

No, no es falta de criterio, esto es dolo, es corrupción. Están investigando a Juárez Atoche por cobrar a colaboradores eficaces, y lo mismo con el caso de Belaunde y los hermanos Paredes en el Club de la Construcción. Es abominable lo que pasa en la justicia con la ley de colaboración eficaz: le quitan el requisito del arrepentimiento; son solo delincuentes tratando de negociar para no pisar la cárcel. Con la ley de Marisol Pérez Tello, la colaboración se convierte en un mercado persa donde los fiscales, cuando no tienen pruebas, se buscan un colaborador y lo meten a falta de pruebas para decir "acá está mi colaborador".

Parece que el caso Gasoducto lo van a archivar.

Ya han archivado una parte. Yo he denunciado a la fiscal por abuso de autoridad, por haber presionado a la Clínica Delgado para obtener la historia clínica de mi esposa y publicitarla sin autorización judicial. También voy a denunciar a la Clínica Delgado por lo mismo.

Pero ella está suspendida.

No, lo que ha hecho el Fiscal de la Nación es regresarla a su plaza original, el Callao. Los que están suspendidos son Juárez, involucrado en crear falsas colaboraciones, y Carhuancho, a quien también he denunciado por fraude procesal, por haber homologado la falsa colaboración de Martín Belaunde sin tener la ampliación de extradición de Bolivia —que la había rechazado en 2022 y en 2024 la incorporó igual, cuando ya se terminaba mi juicio.

Usted dice, con razón, que fue secuestrado, porque cuando le leyeron el fallo, este no existía, no se había redactado, y durante 15 días no hubo sentencia. Esto lo ha ratificado la Corte Suprema, que ha sancionado a esos jueces.

Sí, quien los sancionó fue la Autoridad Nacional de Control. Es grave porque en la audiencia oral las juezas Nayko Coronado y (Max) Vengoa Valdiglesias dijeron algo de terror: que lo de la Constitución es del año 91 y que hay que interpretarla a la luz del Código Procesal Penal más reciente, y que por lo tanto el código está sobre la Constitución. Eso es lo que dicen los dos jueces.

Además, Vengoa dejó ver la psiquis de este tipo de jueces: "¿Qué pasa si no lo meto preso y se escapa? Me sancionan a mí". Estos funcionarios cuidan más sus espaldas, su conveniencia y sus ascensos que cumplir con su trabajo.

Algo raro en un litigante es que usted ha denunciado a casi todos los jueces y fiscales que han visto su caso.

Pero con motivo. Dime uno y te digo por qué lo estoy denunciando y por qué le voy a ganar.

Después de esto vienen las reparaciones civiles. Usted ha estado preso siendo, al final, inocente. ¿Hay algún costo que quiera que el Estado asuma? Sus abogados no han planteado eso en este caso; en otros casos derivados de su presidencia sí, pero en este no. Y hay otras cosas más.

Lo estoy evaluando. Toda mi vida he trabajado para el Estado, le tengo cariño, entonces litigar contra él es un tema difícil para mí. Pero a mí me han metido preso más de dos años. Ese tiempo no me lo van a devolver. A mi esposa y a mis hijos he tenido que sacarlos del país; hoy mi familia es una diáspora. Mi hijo menor tuvo que irse para terminar la secundaria, y después de más de un año hablando solo por teléfono, lo encuentro más grande, con otras ideas, y las conversaciones por teléfono son frías. Debo denunciar al Estado y a todos los bribones que han actuado así, porque eso implica el reconocimiento de que actuaron mal. No puedo permitir que quede impune. Leo la sentencia del TC y está bien.

Pero la sentencia del TC no dice que sea inocente.

No le corresponde esa materia probatoria, pero siento como un tufillo a ley de amnistía, y aquí no hay ley de amnistía. Voy hasta las últimas consecuencias porque el Estado me tiene que pedir disculpas.

Yo no puedo criticar a Nadine Heredia por tomar a su hijo y salir del país, si en conciencia cree que es inocente. Pero la pregunta es: si usted sabía que era una persecución política, como sostiene hasta hoy, ¿por qué no se fue con ellos? ¿Le correspondía también el asilo político?

Claro que me correspondía, pero ¿quién iba a defender acá nuestro buen nombre, la familia, la gestión de gobierno, al partido? Si yo me iba, nadie lo iba a defender, porque aún hay gente que no cree que fue persecución política. Una prueba de que esto fue fundamentalmente contra Nadine, para que no fuera candidata ni en 2016 ni en 2021 ni en 2026 ni en 2031, es que no se metieron con ninguno de mis hermanos ni con mi papá; ha sido un ensañamiento contra los Heredia, sobre todo contra su madre y mi cuñado.

¿Y esa fue la razón por la que se quedó en la cárcel? ¿No era un tema de honor?

Fue un tema de honor de familia. Hubo también una recomendación de nuestro abogado en Brasil, que coordinó con el de acá: le dijeron a Nadine que se fuera a la embajada antes de la audiencia, y estuve de acuerdo.

Lo increíble es que no le pusieron ningún problema con el salvoconducto.

Ya hubiese sido muy sinvergüenza. Pero Nadine siempre da batalla.

Ella desapareció de los medios casi 5 años justamente para decir que no tenía interés en política.

Eso es lo que querían y lo lograron. Ella no quería hacer política, quería hacer una carrera profesional. Acá no conseguiría trabajo, ni yo tampoco.

¿De qué vive hoy Humala? Usted tiene dos hijas estudiando en Estados Unidos, en universidades privadas carísimas. ¿Con qué plata paga eso?

Nos han hecho una pericia contable de toda nuestra vida financiera, prácticamente hasta mi ropa interior, y esos jueces no han podido demostrar que tengamos desbalance patrimonial. El que quiera, que vaya al expediente y vea toda mi vida financiera y la de mi esposa: ella ganaba más que yo cuando nos casamos y ya tenía ahorros; yo era oficial superior, tenía un departamento en Miraflores, mi carro, etc. Además, hemos tenido que recurrir a préstamos de las propias familias para subsistir, y mis hijas han tenido que trabajar y sacar préstamos para pagar sus universidades, que ya casi hemos terminado de pagar entre todos. Pero el que hizo correr esa versión creo que fue Víctor Andrés García Belaunde, o quizás Aldo Mariátegui. Él me quiere mucho. No sé, pero salió en Expreso.

Insinúan que tiene algún dinero guardado, robado al Estado, aunque no se lo han podido probar en el juicio.

Siempre van a ser ese tipo de comentarios, es parte de la política. Yo no le he robado nada a nadie, no hemos cometido ningún delito; más bien han afectado nuestro patrimonio y nuestro buen nombre, y han hecho que mi familia hoy no esté reunida en Lima. ¿Qué daño le hemos hecho a alguien? Son intereses mezquinos y económicos de grupos de poder que pensaban que podían gobernar el país, como con García.

Usted tiene el caso Gasoducto, ¿tiene algún caso más?

Sí. Voy a solicitar el archivo de todos esos casos, porque parten de la misma sentencia de lavado de activos por aportes de campaña: el Club de la Construcción, Olmos, el Centro de Convenciones, todos con la teoría extrajudicial de la "precoima". En cada proceso penal de OAS u Odebrecht nos han puesto como parte del formato a Nadine y a mí. Ninguno de esos casos, pese al tiempo transcurrido, está en juicio oral ni siquiera en acusación —salvo Gasoducto, que está en etapa intermedia. Todos parten de que en la campaña del 2011 habríamos recibido aportes de Lula y el Partido de los Trabajadores a través de Odebrecht, comprometiéndonos a devolver el favor con contratos. Eso podrían decírselo a políticos que han recibido plata no por razones ideológicas, sino directamente por decisión de los directorios empresariales.

Si escuchas lo que dice (Jorge) Barata sobre el gobierno, dice que los tratamos con la punta del zapato y que por eso perdieron la Línea 2 del metro, pese a tener la experiencia de la Línea 1. Si la hubieran ganado, estarían bien denunciados ahí también, pero no me denuncian por la Línea 2 porque la ganó un consorcio europeo-español.

Todos estos casos derivan del caso matriz de lavado y deben ser archivados, porque además han actuado de manera abusiva e ilegal algunos fiscales y jueces —por ejemplo, la fiscal Mori usó la historia clínica de mi esposa sin autorización del juez, y el juez Leodán Cristóbal permitió que se difundiera esa información.

Una vez que estos casos se archiven eventualmente, ¿cuáles son sus planes? Yo lo veo con muchas ganas de hacer política.

Tú me ves, como dicen los gringos, con muchas ganas de "patear traseros".

Es notable que durante 15 meses no le haya bajado ni un minuto la indignación. Normalmente uno se deprime en la cárcel, a usted no.

Hay un momento duro, pero hay que saber sobrellevar las cosas. He estado leyendo y escribiendo. Leí Yo, Julia, de un autor experto en Roma, (Santiago) Posteguillo. Muy bonito. También he hecho investigación sobre la Ruta de la Seda. Por ejemplo, cómo la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano gatilló el descubrimiento de América: al interrumpirse esa ruta, el Imperio Español necesitó buscar nuevas rutas de comercio con Asia, y así llegaron a América.

Usted ha dedicado su tiempo a estudiar, leer y hacer deporte, y está en muy buena condición física. ¿La cárcel la sobrelleva mejor porque ha sido militar, por el rigor y la disciplina cuartelaria?

En parte sí, porque viví año y medio en la Cordillera del Cóndor durante el conflicto con Ecuador, en el 95, sin ciudad ni nada, con la tropa acuartelada; había que inventar actividades —cortar leña, ir a pescar al río— para evitar la depresión, y de noche estudiaba para la Escuela Superior de Guerra. En el 87 estuve un año en Chalhuapalca, sin nada, a -20 grados en la noche. Estoy acostumbrado a manejar la soledad.

Pero usted sabía que su esposa no iba a poder hacer lo mismo.

No. Ella sí. Creo que ella simplemente puso en un segundo plano la estabilidad de nuestro hijo, ya que las dos chicas estaban fuera del país. Fue una decisión de ella, dura pero correcta: si se hubiera quedado en Chorrillos, ¿con quién se hubiera quedado el niño? Su abuela materna también estaba procesada, y mi papá tiene 97 años. Me siento un poco como Jonás, el que se lo come la ballena: ya me han comido, estoy dentro de la ballena y desde ahí estoy golpeando. Haciendo justicia, no venganza.

Vienen muchos más procesos en su horizonte. Hay gente que dice "no quiero un proceso más".

Yo no le tengo miedo a los procesos. Si quieren conmigo, vamos a pelear.

¿Ha aprendido derecho en el camino?

He hecho un curso acelerado de derecho procesal penal. Mira lo que hicieron estos salvajes de los jueces: en la última audiencia, después de mi autodefensa, según el código procesal debía venir el periodo de deliberación, que son como máximo 4 días, y luego la redacción de la sentencia, con la opción de un adelanto de sentencia con hasta 8 días hábiles de plazo. Pero al término de mi autodefensa convocaron audiencia para la lectura del adelanto de sentencia al día siguiente. ¿En qué momento deliberaron? Ya me habían condenado de antemano. Por eso también merecen una sanción ejemplar.

Usted estuvo en la cárcel en un momento en que eran cuatro expresidentes. ¿Ha tenido contacto con ellos?

Sí, claro, hemos conversado. Les decía: "esto es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", así que no se preocupen, no voy a salir a contar nada. Son situaciones difíciles y cada uno lo lleva a su manera.

Toledo ni siquiera puede alegar que no le dieron la plata, y ahora pide clemencia porque está muy enfermo. Castillo no logró el indulto que quería. Pero a Vizcarra lo condenan los mismos jueces que a usted.

Creo que es el mismo fiscal, Juárez Atoche.

Él alega igual que yo que jamás ha recibido nada y que no se lo han podido probar.

Pero son dos cosas distintas: a mí no me están juzgando por cohecho, sino por aportes de campaña.

Algún día contará qué pasó en esa "Las Vegas". Sería muy interesante.

(Musitando) Fue un mate de risa…

Al final, usted no tiene ningún rencor contra ninguno de los que estaban ahí.

No, es como esas películas de John Wick, donde hay un hotel donde nadie se puede tocar y todos se respetan. Tiene que ser así.

Es una cosa muy rara —el Papa lo dijo—: ¿qué país es este que mete a todos sus presidentes a la cárcel?

Como decía Mujica de los argentinos, lo que les falta es querernos más, acá nos odiamos.

Es verdad, pero no al punto de meter a alguien inocente a la cárcel.

Es que la política en el Perú se ha degradado. En los países desarrollados la economía se subordina a la política —el presidente Donald Trump puede sancionar a un país y las grandes empresas respetan eso—; en los subdesarrollados es al revés, y en los que están en decadencia o en vías de la anarquía, la economía y la política van por cuerdas separadas.

Por eso al elector no le interesa mucho el político, porque siente que no le va a resolver un problema. En esa situación, donde política y economía van por cuerdas separadas, a la economía le conviene tener un interlocutor débil, y por eso los primeros en atacar el fortalecimiento de los partidos son los grupos económicos. Imagínese usted que hubiera dos partidos sólidos, como el Demócrata y el Republicano en Estados Unidos: no se podrían lograr esas prácticas mercantilistas. Con partidos débiles y con caudillos es más fácil trabajar.

Hay quienes dicen que usted le debe su libertad a Keiko Fujimori, de manera indirecta, porque ella salió a celebrar su prisión diciendo que el Poder Judicial había actuado con independencia cuando lo metieron preso a usted. Recuerdo haber dicho entonces: si lo meten preso por aportes de campaña, tienen que meter presos a todos. No metieron preso a Kuczynski ni a Lourdes Flores ni a los apristas, pero sí a ella, y la procesaron hasta que empezaba el juicio oral; consiguió su libertad en octubre del año pasado. Y ahí todos empezamos a decir "esto no es delito", como yo he sostenido siempre desde el 2014. Recién me hicieron caso mis propios abogados.

Eso dice mucho de su formación académica, profesional y su coherencia.

Y vaya que me insultaron. Y yo soy recontraderecha, siempre lo he dicho, pero derecha liberal.

Por eso tienes enemigos en la derecha también. Mejor hazte nacionalista.

Ni muerta (risas). Vamos al asunto: ¿le debe su salida a Keiko Fujimori?

Nosotros éramos la cuota política, pero era una persecución para destruirnos. El fujimorismo y el APRA tenían una convivencia histórica, nadie pensó que iban a llegar a esta situación. Cuando transforman la persecución política en judicial, tienen que plasmarlo en el Código Procesal Penal, y el error fue meter los aportes de campaña como lavado de activos, porque todos estaban metidos en eso.

Pero lo que usted alegó durante todo el juicio oral es que ni siquiera reconocen haber recibido ese dinero.

No hemos recibido nada del Partido de los Trabajadores, ni de (Hugo) Chávez, ni de Lula, ni de nadie.

¿Y la famosa libreta de Nadine cuando habla de "los barbudos", que según ellos son los que tienen barba?

No, los barbudos era la comunidad judía, Salomón Lerner. Y lo que decía "caja fuerte" era lo que pensábamos recaudar de los Heredia, y "casa diseño" era un diseño en Cieneguilla de la casa Humala, que todos ofrecían. Todo eso eran aportes esperados, como cuando uno se casa y proyecta gastos; esas libretas fueron robadas y criminalizadas, y de eso se agarraron para hacer un circo mediático que al final no valió nada en el juicio.

Yo les dije que eso no valía nada. Pero por decirlo, me decían "bloguera patética".

Eso fue parte del hinchamiento mediático…

Creo que ustedes no se defendieron a tiempo.

Eso hay que decírselo a mis abogados también…

Pero mediáticamente tampoco se defendieron.

Era un cargamontón. Como dicen, échate a la cama y date cuenta quién te ama: la misma izquierda que estuvo con nosotros se puso de costado, hasta negaron sus aportes. El primer problema es que la fiscalía usurpó las funciones de la ONPE, que es la que controla los aportes de campaña. Por eso digo, es como un "grupo Colina" del sistema de justicia: agarraron eso, llamaron a los aportantes a la fiscalía sin investigarlos, y su palabra entró como prueba de cargo directa al juicio.

Parece un poco fuerte lo del "grupo Colina"….

No. El grupo Colina se formó en el ejército inicialmente para combatir a Sendero Luminoso con una nueva estrategia, pero sin control derivó en un grupo criminal, que incluso se alquilaba.

Acá también se formó un grupo especializado, asumiendo el modelo brasileño, y necesitaban su "juez Moro": ahí tenían a Carhuancho, que decía admirar a (Sergio) Moro. Les dieron la tarea de investigar el Lava Jato en el Perú, pero cometieron traición a la patria, porque para ellos era más remunerativo para sus carreras agarrar al expresidente y a la potencial candidata Nadine Heredia que defender los intereses nacionales, y permitieron que Odebrecht vendiera la hidroeléctrica de Chaglla —el propio Vela le pidió al presidente que lo autorizara para que con eso pagaran los daños al Perú—. Además, permitieron que Barata dispusiera de sus millones en el banco, y ningún brasileño de los que trabajaron acá pisó la cárcel.

Es la misma estrategia de Brasil, donde metieron preso a Marcelo Odebrecht. Y a cambio de su confesión lo exoneraron de responsabilidad penal; tiene que pagar millones, pero no cárcel, y a cambio da los nombres.

Ahí viene la corrupción: por ejemplo, a (Fernando) Migliaccio, del departamento de operaciones estructuradas, le preguntan si conocía a (Vladimir) Garreta —supuestamente el enlace nuestro— y dice que lo conoció recién en 2014, para la campaña de Villarán; pero en la declaración lo presionan varias veces, porque otro colaborador dijo algo distinto el día anterior, y termina acomodando su versión, tal como Belaunde reconoció en sus audios que hacía. Por eso estas colaboraciones deben revisarse, sobre todo donde metió mano Juárez y Taboada.

Hay una acusación de que el señor Juárez ha recibido dinero en el caso Salazar.

¿Y qué hay de las otras colaboraciones —los hermanos Paredes, Eduardo Roy, Barata, los empresarios del club? Si tú fueras empresaria con 100 millones de soles en juego, ¿cuánto estarías dispuesta a pagarle al fiscal para que no te ponga de acusada?

¿Cree que el caso de Vizcarra también se va a caer, porque es el mismo esquema?

No lo sé, quiero respetar el proceso, no voy a opinar de los ajenos. Pero mira, Belaunde hizo sus chanchullos en el norte, se fugó cuando le dictaron prisión preventiva, y yo tuve que extraditarlo —era mi obligación como presidente, aunque su papá vino a pedirme que no lo hiciera y su familia no me lo perdonó nunca, y lo cumplieron en el juicio. El colegiado no consideró ese tema subjetivo en la colaboración de Belaunde porque ya había voluntad de condenarnos. Todas esas colaboraciones no tienen rigor real, son arregladas: usan documentos que mi esposa presentó como descargo, y los usan como prueba de cargo. Belaunde es como una navaja suiza, dice que ha estado en todo, hasta en Venezuela; y estos tres jueces, o son muy ingenuos o muy avezados, porque no han cuestionado nada de eso.

Me queda poco tiempo y quería hablar sobre el futuro. Usted quiere volver a la política activa.

Me interesaría, pero algo de lo que me he dado cuenta es que los gobernantes no le hemos metido suficiente ojo a la justicia. Cuando quise hacer la reforma de justicia, hablamos con los supremos, aceptaron un aumento de salario a cambio, pero después las salas superiores bloquearon la reforma diciendo que "ellos mismos se tenían que reformar", y seguimos esperando.

Cada vez que iba a la inauguración del año judicial pensaba que algo no olía bien. Mucho poder tiene un juez, y hay que ver su preparación. Podemos tener las mejores leyes, pero si las aplica un ignorante o un malvado, es mejor tener leyes garantistas. No digo que todos sean malos, hay jueces y fiscales buenos, pero a mí no me ha tocado ninguno bueno.

Ni siquiera en la Corte Suprema: la sala de San Martín debía resolver el fondo hace tres o cuatro años y no tuvo el valor de hacerlo, fue amedrentada por el fiscal Vela.

Yo lo he conocido y pensaba que era un juez valiente. Pero no lo es. Vela, con una denuncia ante la junta, lo amedrentó, porque quería seguir trabajando hasta los 75 años. Por eso, la excepción de improcedencia de acción era evidente…

Es lo que resuelve el TC.

Y en buena hora el Tribunal Constitucional se lo hizo notar al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. Le dieron a Keiko lo que a mí me correspondía. Eran casos con dos diferencias: nosotros no recibimos, ella (Keiko Fujimori) sí recibió, y además lo ha dicho; y en su caso, y el de otros partidos, se trataba de grupos empresariales, mientras que a nosotros nos acusan de recibir de partidos y gobiernos de izquierda, no de empresarios.

Bueno, no me va a contar cuáles son sus planes futuros, salvo litigar y esperar que su esposa regrese.

Ahorita me importa mucho la reunificación de la familia, y también batallar para que se archiven todos los casos abiertos por este equipo especial, porque todos derivan del mismo caso original —la propia sentencia del TC señala en un párrafo que es un error asumir que recibir un aporte de campaña implica luego cometer delitos favoreciendo a esas empresas. Es un error.

Ese invento del delito de "precoima" lo inventaron los periodistas. Y yo creo que el periodismo también tiene que hacer un mea culpa de todo lo que ha pasado.

Lo más peligroso es un periodista que, sin formación jurídica, habla como si fuera abogado. Eso es de temer. Es un periodismo singular incluso en América Latina.