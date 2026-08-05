La vez que el papa León XIV exigió a Alberto Fujimori pedir perdón por las muertes de Barrios Altos y La Cantuta

El ahora papa León XIV siempre mantuvo una postura crítica con los políticos peruanos. | Composición LR

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La próxima visita del papa León XIV al Perú no solo marcará el regreso de Robert Prevost al país donde ejerció gran parte de su labor pastoral, sino que también traerá a la memoria una de sus posturas más firmes sobre la política peruana. En 2017, cuando aún era obispo de Chiclayo, pidió públicamente que Alberto Fujimori ofreciera un perdón "auténtico" y explícito a las familias de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

El episodio cobró nuevamente relevancia luego de confirmarse que el santo padre visitará el Perú en noviembre. En esta ocasión será recibido por la presidenta Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario, en un encuentro que inevitablemente recuerda las declaraciones que Prevost realizó hace casi una década.

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¿Qué dijo Robert Prevost sobre Alberto Fujimori?

Las declaraciones fueron dadas tras el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Alberto Fujimori en diciembre de 2017.

En ese contexto, Robert Prevost sostuvo que las disculpas expresadas por el exmandatario no eran suficientes porque no reconocían de manera directa las graves violaciones a los derechos humanos por las que fue condenado.

"Alberto Fujimori pidió perdón en una forma genérica. (...) Tal vez sería mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón y reconocer por medio de un auténtico diálogo con la verdad que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte", manifestó entonces el hoy papa León XIV.

Las declaraciones reflejaban una postura constante del entonces obispo de Chiclayo, quien durante su ministerio se caracterizó por mantener una posición crítica frente a la clase política y por insistir en la importancia de la verdad, la justicia y la reconciliación.

El papa León XIV volverá al Perú

La confirmación del viaje del pontífice ha generado expectativa en distintas regiones del país, especialmente en Chiclayo, ciudad donde desarrolló gran parte de su labor pastoral y dejó una estrecha relación con la comunidad católica.

La visita también tendrá un fuerte componente simbólico. Será la primera vez que León XIV regrese al Perú como máxima autoridad de la Iglesia católica y lo hará con Keiko Fujimori como presidenta de la República.

Tras conocerse la fecha oficial del viaje, la mandataria expresó su bienvenida al santo padre a través de sus redes sociales.

"Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país", escribió.

Chiclayo se prepara para recibir a su exobispo

En Lambayeque, el anuncio ha despertado entusiasmo entre los fieles, quienes consideran la visita como un acontecimiento histórico. Las autoridades regionales y locales ya iniciaron los preparativos para recibir a miles de peregrinos y visitantes nacionales y extranjeros que participarán en las actividades del pontífice.

Para muchos chiclayanos, el regreso de Robert Prevost representa el retorno del obispo que acompañó durante años a la comunidad y que ahora volverá al país convertido en el papa León XIV.

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