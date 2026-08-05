Arzobispo de Lima pide derogar leyes procrimen como símbolo espiritual ante la visita del papa León XIV

El cardenal Carlos Castillo se refirió a las cuestionadas leyes ante la vista del papa León XIV | Foto: Andina / Difusión

El cardenal Carlos Castillo se refirió a las cuestionadas leyes ante la vista del papa León XIV | Foto: Andina / Difusión

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El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, consideró que derogar las leyes que favorecen el crimen organizado sería un buen símbolo de preparación espiritual como país de cara a la visita confirmada del papa León XIV en noviembre próximo.

Castillo se refirió al tema tras señalar que la disminución de la extorsión y el sicariato servirían como una verdadera preparación espiritual ante la llegada del sumo pontífice. “Mientras contemos con leyes que las protegen, no hay nada que hacer. Por ejemplo, un buen sentido espiritual sería disolver esas leyes y, en cambio, las que son importantes para organizar las cosas mejor, levantarlas”, expresó en diálogo con RPP.

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El pronunciamiento del cardenal se produjo luego de que el Vaticano confirmara el retorno del santo padre del 11 al 17 de noviembre de 2026 como parte de una visita apostólica que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

“Preparar nuestra mejor humanización”

Castillo indicó que frente a esta emblemática visita el país tiene una tarea crucial de humanización en los próximos meses. “Aprovechemos para preparar nuestra mejor humanización y actitudes humanas verdaderas, sensibles ante nosotros, en todas las dimensiones de la vida del Perú”, dijo.

Asimismo, señaló que la nación debería renunciar a todo lo que genera destrucción y apuntar a la pacificación. “Renunciemos a todo lo que nos destruye, nos agrede, nos ataca. La mejor manera de preparar (al país) es pacificarnos y dejar de emplear medios destructivos que no permiten avanzar”, agregó.

Preparativos en regiones

El arzobispo informó que las iglesias de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa ya conformaron comisiones para organizar todos los detalles de la visita apostólica. Precisó que las labores comprenden aspectos logísticos, de infraestructura y organización pastoral para recibir a los miles de fieles que participarán en las actividades del pontífice.

Además, recordó que una comisión de la Santa Sede ya realizó una primera visita técnica al país y próximamente llegará una segunda delegación para revisar los avances y ajustar el programa definitivo de la visita.

Diálogo con los jóvenes

El primado del Perú también adelantó que durante la visita del pontífice se abrirá un espacio de diálogo con los jóvenes. Según dijo, fue el mismo papa León XIV quien solicitó incluir conversaciones directas con la juventud con preguntas previamente determinadas.

"Una cosa que ha pedido el papa mismo es que, cuando haya reuniones, especialmente con los jóvenes, ellos se reúnan previamente para preparar las preguntas que van a hacer. Porque van a dialogar con él y esas preguntas se las tenemos que pedir antes", señaló.

Castillo explicó que este proceso se desarrollará en las parroquias y comunidades eclesiales, donde los jóvenes participarán en encuentros y debates para definir las inquietudes que compartirán con el santo padre.

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