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Kevin Díaz reaparece desde clínica tras sufrir aparatosa caída de 8 metros en 'Esto es guerra' y rompe su silencio

El venezolano Kevin Díaz cayó desde una altura de ocho metros en pleno reto de 'Esto es guerra' en vivo y la falta de respuesta sobre su salud generó alarma. Esto dijo el saliente de Onelia Molina.

El accidente de Kevin Díaz ocurrió en plena transmisión en vivo de 'Esto es Guerra' el martes 4 de agosto.
El accidente de Kevin Díaz ocurrió en plena transmisión en vivo de 'Esto es Guerra' el martes 4 de agosto. | Foto: composición LR/América TV
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Kevin Díaz reapareció tras el impactante accidente que sufrió en ‘Esto es Guerra’. En plena transmisión en vivo, la noche del martes 4 de agosto, el participante venezolano cayó desde una altura de 8 metros durante un reto. El incidente generó gran preocupación entre el público, especialmente por la ausencia del saliente de Onelia Molina después del hecho y la falta de un pronunciamiento inmediato de la producción.

Tras varias horas de incertidumbre, el modelo e influencer se mostró desde una clínica y rompió su silencio con un mensaje dirigido a sus seguidores.

PUEDES VER: Kevin Díaz preocupa tras sufrir aparatosa caída desde ocho metros de altura en 'Esto es Guerra'

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Kevin Díaz reaparece tras caer de una altura de 8 metros en ‘Esto es Guerra’

A través de sus historias de Instagram, Kevin Díaz compartió una foto desde un centro de salud. Aunque no reveló su rostro, dejó ver que se encontraba recostado en una camilla con el pulgar de su mano izquierda levantado, en señal de tranquilidad.

Esa postura fue respaldada por su mensaje, en el que no solo agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores, sino que también reveló que se encuentra bien de salud, sin dar más detalles del impacto físico de la caída. El saliente de Onelia Molina también manifestó que estará ausente una breve temporada debido al descanso médico y que se enfocará en su recuperación para regresar recargado a la competencia de ‘Esto es Guerra’.

El accidente de Kevin Díaz ocurrió en plena transmisión en vivo de 'Esto es Guerra' el martes 4 de agosto

El accidente de Kevin Díaz ocurrió en plena transmisión en vivo de 'Esto es Guerra' el martes 4 de agosto. Foto: composición LR/América TV

PUEDES VER: ¿Quién fue Víctor Angobaldo, empresario y expareja de Shirley Cherres que murió tras accidente de tránsito en Cañete?

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“Gracias a todas esas personas que se preocuparon y todos esos lindos mensajes. Gracias a Dios, que siempre me protege, estoy bien. Estaremos un par de días de descanso médico y ya volveremos con todo”, manifestó.

Cabe precisar que Kevin Díaz cayó de una altura de ocho metros directamente sobre una colchoneta, pero las imágenes transmitidas en vivo mostraron que el dispositivo se hundió y el venezolano quedó atrapado en el hueco sin lograr salir por su cuenta, lo que generó alarma entre sus compañeros y llevó a que los paramédicos del programa acudieran en su auxilio.

Tras el incidente, en la tarde del 5 de agosto, la producción de ‘Esto es Guerra’ se pronunció y señaló que el joven “no adoptó la postura correcta durante el salto”, el cual supuestamente había sido practicado durante los ensayos. Además, descartaron que los equipos, incluida la colchoneta, estuvieran averiados. Finalmente, precisaron que el modelo e influencer fue socorrido de inmediato por el personal médico en las instalaciones de Pachacámac y luego trasladado a una clínica por precaución, donde confirmaron que no presentaba fracturas ni lesiones.

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