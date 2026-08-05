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Darinka Ramírez abandona el Perú con la hija de Jefferson Farfán y así reacciona el exfutbolista: “A ti que…”

Influencer Darinka Ramírez logró sacar del país a su hija que tiene con Jefferson Farfán, luego de asegurar que el exfutbolista le ponía diversos impedimentos para no hacerlo.

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Darinka Ramírez expuso su felicidad luego de conseguir viajar al extranjero junto a su hija, un deseo que la influencer tenía desde el año pasado. Según contó anteriormente, la salida no se podía concretar porque, supuestamente, Jefferson Farfán, padre de la niña, ponía obstáculos para que la menor salga del país y debido a la relación rota que hay entre ambos.

A través de sus historias en Instagram, Darinka publicó un video en el que aparece junto a la pequeña dentro de un avión y aprovechó para agradecer a su abogado, Wilder Medina, por gestionar el permiso y conseguir la firma del exfutbolista.

"Gracias a mi abogado por gestionar todo el trámite de salida de mi bebé. Es lo que esperaba hacer hace mucho, pasar días bonitos con ella y que disfrute todo lo que pueda y merece", escribió. Por el momento, Darinka no ha revelado cuál es el país que eligió como destino para este viaje junto a su hija.

Darinka Ramirez se fue del Perú junto a su hija. Foto: Instagram.

Darinka Ramirez se fue del Perú junto a su hija. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Darinka Ramírez reta a Jefferson Farfán y cuestiona su rol como padre: "¿Sabes lo que le gusta a tu hija, sí o no?"

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Jefferson Farfán reacciona a salida de su hija al extranjero con Darinka Ramírez

La salida al extranjero de Darinka Ramírez y su hija Luana se produjo durante la mañana del miércoles 5 de agosto. Luego de que se hiciera público el viaje de la influencer, Jefferson Farfán reaccionó a través de sus historias en Instagram, donde compartió una publicación con una frase motivacional.

"A ti que estás leyendo esto: lo vas a lograr", se lee en el mensaje que publicó el exfutbolista. Luego compartió imágenes de sus hijos Jeremy y Adriano, además de promociones de los podcasts de su canal de YouTube y publicidad de su marca de ropa.

PUEDES VER: Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su hija: “Con mucho gusto lo digo”

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¿Cuánto dinero recibe Darinka Ramírez como pensión de alimentos de Jefferson Farfán?

Desde marzo de este año, Darinka Ramírez recibe S/7.000 mensuales de Jefferson Farfán por concepto de pensión de alimentos para su hija Luana. Sin embargo, la influencer aseguró que este monto no es suficiente para cubrir los gastos de crianza de la menor, por lo que expresó su molestia al enterarse de que el exfutbolista busca reducir la pensión a S/4.200.

"Si tú dices que amas a tu hija, ¿por qué la expones totalmente (en redes sociales)? Entonces, ¿por qué reducir el monto? Eso (dinero de la pensión) no es para mí, porque a las finales ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija", reveló la empresaria de 25 años.

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