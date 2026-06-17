HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Senamhi alerta fuertes vientos este fin de semana en la costa y sierra del Perú: ráfagas superarían los 45 km/h

Las provincias de Cajamarca, Lambayeque, Piura, Moquegua, Tacna y Puno son las más afectadas por el evento meteorológico, que podría alterar actividades cotidianas en estas áreas.

El incremento de los vientos está previsto entre el jueves 18 y el sábado 20 de junio
El incremento de los vientos está previsto entre el jueves 18 y el sábado 20 de junio | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que diversas zonas de la costa y la sierra del Perú registrarán un incremento en la velocidad del viento durante los próximos días. La entidad emitió una alerta meteorológica que comprende varias regiones del país entre el 18 y el 20 de junio, debido a la presencia de corrientes de aire que alcanzarán niveles moderados y fuertes.

Según el organismo, este evento se desarrollará tanto en áreas altoandinas como en sectores cercanos al litoral, donde se prevén condiciones atmosféricas que podrían afectar las actividades cotidianas. La advertencia abarca localidades del norte, centro y sur del territorio nacional, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del pronóstico.

TE RECOMENDAMOS

¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Senamhi alerta sobre temperaturas por encima de lo normal y pide reforzar la preparación ante El Niño

Senamhi identifica las regiones de la sierra con alerta por vientos de hasta 45 km/h

Para este miércoles 17 de junio, el Senamhi prevé un aumento de la intensidad del viento en sectores de la sierra norte y sur. Las velocidades estimadas superarán los 30 kilómetros por hora, mientras que algunas ráfagas podrían sobrepasar los 45 km/h en determinadas localidades.

Las zonas comprendidas dentro de esta alerta incluyen provincias de Cajamarca, Lambayeque, Piura, Moquegua, Tacna y Puno. Entre ellas figuran territorios como Celendín, Chota, Cutervo, Ayabaca, Huancabamba, Mariscal Nieto, Candarave y El Collao, donde se espera que las condiciones se mantengan hasta el viernes 19 de junio.

PUEDES VER: Senamhi emite alerta roja por incremento de temperatura en Lima y otras regiones de la costa desde mañana

lr.pe

Costa peruana registrará vientos, neblina y posible reducción de visibilidad hasta el 20 de junio

En el litoral peruano, el incremento de los vientos está previsto entre el jueves 18 y el sábado 20 de junio. De acuerdo con el pronóstico, este escenario podría favorecer el levantamiento de polvo y arena en algunas zonas, situación que contribuiría a disminuir la visibilidad horizontal en determinados momentos del día.

El Senamhi indicó que la costa norte presentaría velocidades cercanas a los 32 km/h, mientras que en la costa centro se aproximarían a los 34 km/h. En Ica, los registros podrían alcanzar alrededor de 35 km/h. Además, se anticipa la presencia de nubosidad, niebla, neblina y llovizna durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Entre las jurisdicciones consideradas dentro de la posible afectación se encuentran provincias de Lima, Ica, Lambayeque y Piura, además de la Provincia Constitucional del Callao.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Sentiste calor durante la noche? Senamhi confirma un nuevo récord de temperatura diurna en el Perú: conoce el pronóstico para los próximos días

¿Sentiste calor durante la noche? Senamhi confirma un nuevo récord de temperatura diurna en el Perú: conoce el pronóstico para los próximos días

LEER MÁS
Senamhi alerta lluvias intensas y 250 distritos enfrentan riesgo de huaicos y deslizamientos: revisa la lista completa

Senamhi alerta lluvias intensas y 250 distritos enfrentan riesgo de huaicos y deslizamientos: revisa la lista completa

LEER MÁS
Senamhi alerta sobre temperaturas por encima de lo normal y pide reforzar la preparación ante El Niño

Senamhi alerta sobre temperaturas por encima de lo normal y pide reforzar la preparación ante El Niño

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“No va a existir el invierno”: ENFEN revela qué pasará con el clima en Lima y Callao

“No va a existir el invierno”: ENFEN revela qué pasará con el clima en Lima y Callao

LEER MÁS
Temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Callao, según IGP

Temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Callao, según IGP

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

LEER MÁS
Joven estudiante de la UNI es admitido en reconocido programa de Europa y seguirá su formación en Francia

Joven estudiante de la UNI es admitido en reconocido programa de Europa y seguirá su formación en Francia

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025