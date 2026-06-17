Senamhi alerta fuertes vientos este fin de semana en la costa y sierra del Perú: ráfagas superarían los 45 km/h

El incremento de los vientos está previsto entre el jueves 18 y el sábado 20 de junio | Foto: composición LR

El incremento de los vientos está previsto entre el jueves 18 y el sábado 20 de junio | Foto: composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que diversas zonas de la costa y la sierra del Perú registrarán un incremento en la velocidad del viento durante los próximos días. La entidad emitió una alerta meteorológica que comprende varias regiones del país entre el 18 y el 20 de junio, debido a la presencia de corrientes de aire que alcanzarán niveles moderados y fuertes.

Según el organismo, este evento se desarrollará tanto en áreas altoandinas como en sectores cercanos al litoral, donde se prevén condiciones atmosféricas que podrían afectar las actividades cotidianas. La advertencia abarca localidades del norte, centro y sur del territorio nacional, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del pronóstico.

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Senamhi identifica las regiones de la sierra con alerta por vientos de hasta 45 km/h

Para este miércoles 17 de junio, el Senamhi prevé un aumento de la intensidad del viento en sectores de la sierra norte y sur. Las velocidades estimadas superarán los 30 kilómetros por hora, mientras que algunas ráfagas podrían sobrepasar los 45 km/h en determinadas localidades.

Las zonas comprendidas dentro de esta alerta incluyen provincias de Cajamarca, Lambayeque, Piura, Moquegua, Tacna y Puno. Entre ellas figuran territorios como Celendín, Chota, Cutervo, Ayabaca, Huancabamba, Mariscal Nieto, Candarave y El Collao, donde se espera que las condiciones se mantengan hasta el viernes 19 de junio.

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Costa peruana registrará vientos, neblina y posible reducción de visibilidad hasta el 20 de junio

En el litoral peruano, el incremento de los vientos está previsto entre el jueves 18 y el sábado 20 de junio. De acuerdo con el pronóstico, este escenario podría favorecer el levantamiento de polvo y arena en algunas zonas, situación que contribuiría a disminuir la visibilidad horizontal en determinados momentos del día.

El Senamhi indicó que la costa norte presentaría velocidades cercanas a los 32 km/h, mientras que en la costa centro se aproximarían a los 34 km/h. En Ica, los registros podrían alcanzar alrededor de 35 km/h. Además, se anticipa la presencia de nubosidad, niebla, neblina y llovizna durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Entre las jurisdicciones consideradas dentro de la posible afectación se encuentran provincias de Lima, Ica, Lambayeque y Piura, además de la Provincia Constitucional del Callao.