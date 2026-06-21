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Padres en riesgo: cánceres más frecuentes en hombres peruanos alertan la urgencia de una detección temprana

En el Día del Padre, especialistas advierten que la mayoría de casos de cáncer en hombres peruanos se diagnostica tarde. Un problema que combina falta de acceso a servicios médicos, cultura de postergación y escasa prevención.

Don Julio, un chofer de 62 años en Lima, ignoró síntomas de cáncer gástrico que avanzaron hasta llegar a un diagnóstico tardío, reflejando un problema común en Perú.
Don Julio, un chofer de 62 años en Lima, ignoró síntomas de cáncer gástrico que avanzaron hasta llegar a un diagnóstico tardío, reflejando un problema común en Perú. | Difusión
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Don Julio tiene 62 años y vive en Lima Norte. Trabajó toda su vida como chofer y, como muchos padres peruanos, siempre priorizó el trabajo y la familia por encima de su salud. Durante meses empezó a notar señales: llenura rápida al comer, malestar estomacal y pérdida de peso progresiva. Pensó que era gastritis o estrés. No acudió a un chequeo.

Cuando los síntomas avanzaron —debilidad constante y heces oscuras— finalmente fue al médico. El diagnóstico llegó tarde: cáncer gástrico en etapa avanzada. Su caso no es aislado. Es un patrón.

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Un problema que empieza antes del hospital: acceso y cultura

En el Perú se registran más de 72.000 nuevos casos de cáncer al año, según estimaciones internacionales de GLOBOCAN 2022. En varones, el cáncer de próstata es el más frecuente, seguido del gástrico y el colorrectal.

El cirujano oncólogo Gerardo Campos Siccha explica que el problema no solo es médico, sino estructural. "Hay dos factores clave: el acceso y la cultura de prevención. En muchas regiones no hay centros endoscópicos ni oncólogos, y eso retrasa el diagnóstico", señala.

En zonas de la sierra y selva, la falta de especialistas y equipos obliga a los pacientes a migrar hacia Lima, lo que genera diagnósticos tardíos. "Todo está centralizado. Eso es un error de política pública", advierte.

Sin cultura de prevención en el país

Don Julio encaja en ese segundo gran problema: la falta de cultura preventiva. Como él, miles de hombres ignoran síntomas iniciales porque no los consideran graves o los atribuyen a problemas comunes.

En el cáncer gástrico —como el suyo— las señales pueden ser sutiles: llenura precoz, pérdida de peso inexplicada o malestar persistente. En el cáncer colorrectal, los cambios en el ritmo evacuatorio suelen confundirse con hemorroides. En próstata, muchas veces no hay síntomas en etapas tempranas.

"Ese es el gran problema: cuando aparecen los síntomas claros, muchas veces el cáncer ya está avanzado", explica Campos Siccha.

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Tres cánceres, tres niveles de riesgo

El especialista detalla que el cáncer de próstata es el más frecuente, pero no el más agresivo. "El de próstata es el más frecuente, pero el menos letal. El de estómago es el más mortal. El de colon es intermedio", precisa.

El riesgo aumenta con factores como dieta inadecuada, consumo de alimentos procesados, estreñimiento crónico e infección por Helicobacter pylori. En el caso de Don Julio, varios de estos factores estuvieron presentes durante años sin control médico.

Cuando el diagnóstico llega tarde

El oncólogo advierte que cerca del 75% de los casos en el país se detectan en etapas avanzadas, lo que reduce significativamente las posibilidades de curación. "En estadios tempranos, el cáncer puede tratarse e incluso curarse en casi el 100% de los casos", señala.

Pero en escenarios avanzados, como el de Don Julio, el tratamiento se vuelve más complejo, prolongado y con menor probabilidad de éxito.

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Chequeos que pudieron cambiar la historia

Los especialistas recomiendan iniciar controles preventivos desde los 45 años para cáncer de próstata y desde los 50 años para cáncer gástrico y colorrectal, o antes si hay antecedentes familiares.

En próstata se incluye el examen de PSA y la evaluación urológica. En colon y estómago, colonoscopías y endoscopías periódicas. Don Julio nunca llegó a hacerse estos chequeos.

Un cierre que se repite en miles de hogares

"Primero es la familia y el trabajo, pero los chequeos preventivos permiten vivir más tiempo y con salud para compartir con ella", recuerda el especialista. La historia de Don Julio resume una realidad silenciosa en el Perú: padres que llegan tarde al diagnóstico porque aprendieron a postergar su propia salud.

En el Día del Padre, el mensaje de los especialistas es claro: prevenir no es un lujo, es la diferencia entre detectar a tiempo o llegar demasiado tarde.

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