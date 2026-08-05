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Gobierno de Keiko Fujimori recicla funcionaria de Jerí: exministra de Comercio es ahora presidenta de PromPerú

Teresa Mera Gómez fue ministra de Comercio Exterior y Turismo entre octubre de 2025 y febrero del 2026.

Exministra del gobierno de Jerí es nombrada presidenta de PromPerú | Composición: LR.
Exministra del gobierno de Jerí es nombrada presidenta de PromPerú | Composición: LR.
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Continúan los reciclados. A través de una resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nombró a la extitular de dicha cartera, Teresa Mera Gómez, como presidenta ejecutiva de PromPerú. Mera Gómez ocupó el puesto de ministra de Comercio entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Fue parte de los gobiernos de José Jerí y José María Balcázar.

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La resolución ministerial está firmada por Rogers Martín Valencia Espinoza, quien a su vez ocupa la cartera de Comercio en el nuevo gobierno fujimorista luego de haber tenido ya esta experiencia en otro gobierno. Valencia Espinoza también fue ministro de Comercio durante la gestión de Martín Vizcarra, ocupando el puesto entre abril y diciembre de 2018

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Otras figuras que también vienen de otros gobiernos

El Gobierno de Keiko Fujimori también designó a Erick Lahura como viceministro de Hacienda y a Miriam Ponce como viceministra de Gestión Pedagógica, cargos que ambos ya habían desempeñado durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte. Las resoluciones que oficializan estos nombramientos fueron publicadas este martes en el Diario Oficial El Peruano. Lahura ocupó ese viceministerio entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

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Por su parte, Miriam Ponce también integró el Ministerio de Educación como viceministra de Gestión Pedagógica y, posteriormente, ejerció como ministra entre septiembre de 2023 y abril de 2024, hasta ser reemplazada por Morgan Quero tras presentar su renuncia. Además, el Ejecutivo nombró a Rossella Leiblinger Carrasco como directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Durante el gobierno de Boluarte, Leiblinger estuvo al frente de la Jefatura Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

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