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Cuando el amor salva vidas: tres papás entregaron parte de su hígado para salvar a sus hijos

A través de un seguimiento médico permanente, EsSalud asegura el monitoreo de los donantes tras la cirugía, resaltando la importancia del acompañamiento durante y después de estos procedimientos.

Tres padres de EsSalud donaron parte de su hígado para salvar a sus hijos enfermos y mejorar su calidad de vida. Esta noble acción fue presentada en el Día del Padre.
Tres padres de EsSalud donaron parte de su hígado para salvar a sus hijos enfermos y mejorar su calidad de vida. Esta noble acción fue presentada en el Día del Padre. | Foto: EsSalud/Composición LR
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Tres padres asegurados de EsSalud tomaron una decisión que cambió el destino de sus familias: donaron parte de su hígado para que sus hijos pudieran seguir viviendo. Los casos fueron presentados por la institución en el marco del Día del Padre y coinciden con el décimo aniversario del Programa de Trasplante Hepático Pediátrico del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, que hasta la fecha ha contribuido a salvar la vida de 87 menores.

Las historias corresponden a Walter Almerco, Carlos Bastiand y Américo Herrera, quienes enfrentaron el diagnóstico de graves enfermedades hepáticas en sus hijos y aceptaron convertirse en donantes para darles una nueva oportunidad. Los procedimientos fueron realizados por especialistas del Hospital Rebagliati, uno de los principales centros de trasplante del país.

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Padres que se convirtieron en donantes para salvar a sus hijos

Uno de los casos ocurrió en 2017, cuando Walter Almerco recibió la noticia de que su hijo Yossimar, entonces de cinco años, necesitaba un trasplante de hígado con urgencia. Para cumplir con los requisitos médicos y poder donar, logró reducir 20 kilos de peso en poco tiempo.

Tras la intervención, el menor logró recuperarse y hoy lleva una vida normal. Walter recordó que el acompañamiento médico y psicológico fue fundamental durante todo el proceso, mientras que su hijo agradece el gesto que le permitió seguir adelante.

Otro de los testimonios es el de Carlos Bastiand, quien durante 2021 enfrentó la enfermedad hepática de su hijo Guillermo. El adolescente fue trasladado al Hospital Rebagliati para recibir el órgano donado por su padre. Actualmente, continúa con controles periódicos y tratamiento médico, manteniendo una evolución favorable.

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Una década de trasplantes pediátricos que ha beneficiado a 87 niños

Ese mismo año, Américo Herrera atravesó una experiencia similar cuando su hijo Alger fue diagnosticado con una afección hepática severa. Ante la necesidad de un trasplante, decidió donar parte de su hígado para brindarle una segunda oportunidad de vida.

Según EsSalud, los donantes reciben seguimiento médico permanente después de la cirugía para monitorear su recuperación y estado de salud a largo plazo. Este acompañamiento forma parte del programa especializado de trasplantes que opera en el Hospital Rebagliati.

Las historias de estos tres padres se conocen mientras el Programa de Trasplante Hepático Pediátrico cumple 10 años de funcionamiento. Durante este periodo, el servicio ha realizado decenas de procedimientos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades hepáticas complejas.

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