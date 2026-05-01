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Sociedad

Si hay vida después de un trasplante: Essalud suma 90 procedimientos en 2026

En el inicio de este fin de semana médicos han trasplantado cuatro riñones y una córnea a cinco pacientes en operativos simultáneos. Gracias a la generosidad de las familias de los donantes, equipos de Procura de Lima y el centro del país lograron realizar estas intervenciones en tiempo récord.

Este año Essalud ha realizado más de 90 trasplantes.
Este año Essalud ha realizado más de 90 trasplantes. | Este año Essalud ha realizado más de 90 trasplantes.
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La vida de una persona no vuelve a ser la misma después de ser trasplantada. 'Es como volver a nacer', dicen algunos pacientes que han pasado por el quirófano y hoy llevan dentro una segunda oportunidad.

“Uno trasplanta los órganos que están en un daño crónico, ahí uno los reemplaza por un órgano que funciona bien. En general el trasplante de riñón es el que más personas tiene esperando”, declaró un médico del hospital Guillermo Almenara.

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En una jornada marcada por la solidaridad y la eficiencia médica, el Seguro Social de Salud (EsSalud) logró ejecutar este fin de semana dos operativos de donación de órganos y tejidos en simultáneo, que permitieron devolver la esperanza a cinco personas que aguardaban una segunda oportunidad para seguir viviendo.

El despliegue médico hizo posible que cuatro pacientes recibieran un trasplante de riñón y que un asegurado recuperara la visión gracias a un trasplante de córnea. Detrás de cada intervención, realizada en diversos hospitales de la red nacional, hay historias que vuelven a empezar y decisiones generosas que trascienden el dolor de la pérdida.

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Este logro fue resultado del trabajo de las Unidades de Procura de Lima y del centro del país. Sus equipos actuaron con rapidez y un alto nivel técnico, lo que demostró que la vocación de servicio puede convertir momentos difíciles en oportunidades para salvar vidas.

El gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Pedro Padilla, destacó la importancia de estos procesos: “Cada intervención representa un acto de amor inmenso. Detrás de cada trasplante hay una decisión solidaria que permite que otras personas sigan adelante. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo esta red que salva vidas en todo el país”.

A la fecha, EsSalud ha alcanzado los 90 trasplantes en lo que va del 2026, lo que refleja el esfuerzo sostenido del sistema de donación y un impacto directo en la reducción de la lista de espera.

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Ambos operativos reflejan la capacidad de respuesta del sistema de procura y trasplante de EsSalud, donde equipos médicos, personal asistencial y especialistas en córneas, piel y tejido osteomuscular trabajan de manera coordinada para hacer posible lo que para muchas familias significa un nuevo comienzo.

Estas historias recuerdan que un “sí” puede cambiarlo todo. Porque cuando una familia decide donar, la vida siempre encuentra la manera de continuar.

Actualmente, en Perú se pueden donar órganos como el corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas e intestino; en el caso de los tejidos, se pueden donar córneas y válvulas cardíacas.

La donación tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la necesidad de órganos y tejidos es muy grande. Por ello, es importante generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de la donación y sus beneficios.

Tomar la decisión de donar es un derecho de los peruanos, que debe ser respetado y ejecutarse una vez que la persona fallece, ya que esta decisión permite mejorar la calidad de vida de pacientes que tienen como única opción un trasplante.

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