Más de 26.000 casos de diabetes en Perú: la tipo 1 sigue siendo la más invisibilizada ante el Estado

Mateo, un niño peruano de 8 años, fue diagnosticado con diabetes tipo 1 tras mostrar síntomas graves como sed excesiva, pérdida de peso y vómitos intensos. Este caso refleja una problemática creciente. | ONG Lucas, Una Misión de Vida

Mateo, un niño peruano de 8 años, fue diagnosticado con diabetes tipo 1 tras mostrar síntomas graves como sed excesiva, pérdida de peso y vómitos intensos. Este caso refleja una problemática creciente. | ONG Lucas, Una Misión de Vida

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Mateo tiene 8 años y hace apenas tres meses su mamá pensaba que lo suyo era solo cansancio. Empezó tomando más agua de lo normal, levantándose varias veces en la madrugada para ir al baño y comiendo con más ansiedad que antes. Pero, al mismo tiempo, bajaba de peso. 'Seguro es el calor', pensó su familia.

Días después, Mateo comenzó con vómitos intensos, dolor abdominal y una fatiga que ya no le permitía levantarse de la cama. Llegó a emergencia con una descompensación severa. El diagnóstico fue inmediato: diabetes tipo 1. Esa es la historia de cientos de niños peruanos.

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Una enfermedad particular

El médico endocrinólogo Fernando Quinto explica que la diabetes tipo 1 tiene una evolución muy distinta a la tipo 2. Mientras la segunda puede avanzar silenciosamente durante años, la tipo 1 suele aparecer de forma brusca y agresiva.

'La sed excesiva, la orina abundante, la pérdida de peso y el aumento del apetito son señales claras. Muchas veces debutan en emergencia con cetoacidosis diabética', advierte.

Esta condición autoinmune ocurre cuando el propio organismo ataca las células del páncreas encargadas de producir insulina. Sin esa hormona, el cuerpo pierde la capacidad de regular la glucosa y sobrevivir depende de un tratamiento inmediato y permanente.

Alertan por posible subregistro

En Perú, la magnitud del problema todavía es difícil de medir con precisión. Según datos oficiales del sistema de vigilancia sanitaria, al 30 de junio del 2025 se reportaron 26.495 casos de diabetes en todo el país. De ese total, solo 170 correspondían a diabetes tipo 1, apenas un 0,64%.

Sin embargo, la cifra genera dudas. Para la ONG Lucas, Una Misión de Vida, el problema de fondo es que el país no cuenta con un registro nacional oficial y actualizado de pacientes con esta enfermedad. '¿Cómo compras insulina o planificas atención si no sabes cuántos pacientes tienes?', cuestiona Mónica Portal, quien lleva más de una década acompañando a familias.

Su propia historia está marcada por esta realidad: su hijo fue diagnosticado a los 2 años y medio. Desde entonces, asegura, ha visto cómo muchas familias atraviesan una doble crisis: la médica y la económica. Porque después del diagnóstico viene otra batalla.

No basta con conseguir insulina. Hay que aprender a contar carbohidratos, medir la glucosa varias veces al día, reconocer hipoglucemias y reorganizar la vida familiar alrededor de la enfermedad.

Según la ONG, el costo mensual de mantener a un niño con diabetes tipo 1, sin acceso a tecnologías como monitores continuos, oscila entre S/1.500 y S/1.600. 'Muchas veces uno de los padres tiene que dejar de trabajar, al menos durante el primer año', explica Portal.

Centralización de la salud

Y ahí aparece otra grieta: el acceso. Si Mateo viviera en Lima, probablemente habría llegado rápido a un hospital especializado y recibido atención adecuada. Pero si viviera en una comunidad alejada de Puno, Huancavelica o Loreto, el panorama sería distinto.

Para el médico Quinto, esa es una de las mayores debilidades del sistema. 'El problema es que en muchas zonas alejadas no siempre se sospecha la enfermedad a tiempo. Como es poco frecuente, muchos médicos del primer nivel no la han visto nunca', señala. Eso significa que un niño puede ser tratado por una gastritis o una infección cuando en realidad está entrando en una cetoacidosis potencialmente mortal.

La segunda gran barrera es aún más grave: la falta de insulina. Desde noviembre del 2025, organizaciones de pacientes denuncian episodios de desabastecimiento tanto en hospitales públicos como en farmacias privadas.

La ONG Lucas, Una Misión de Vida, junto con otras asociaciones, envió una carta formal a EsSalud para solicitar una reunión urgente sobre el abastecimiento y la implementación de la guía clínica para diabetes tipo 1.

La preocupación es simple: para estos pacientes no hay plan B. 'La insulina no es negociable. Si no hay insulina, no hay tratamiento', resume Quinto. Pero las demandas no se quedan ahí.

Las asociaciones también cuestionan decisiones políticas recientes. Entre ellas, el predictamen impulsado en la Comisión de Salud del Congreso que busca excluir la participación de pacientes en procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. Las organizaciones calificaron la medida como un 'grave retroceso' y alertaron que limita la transparencia y el acceso a tratamientos innovadores.

Mientras tanto, la vida sigue. Mateo volvió al colegio, pero ahora carga un glucómetro, una lonchera medida al detalle y una rutina que ningún niño debería aprender tan temprano.

Con tratamiento adecuado, especialistas aseguran que una persona con diabetes tipo 1 puede tener una vida larga y prácticamente normal. Pero esa posibilidad depende de algo básico: que el Estado garantice lo mínimo para sobrevivir. Y este miércoles, para muchas familias, eso todavía no está asegurado.

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