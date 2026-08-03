Consejo de Ministros se reunirá el miércoles 5 para abordar las facultades legislativas

Consejo de Ministros se reunirá el miércoles 5 para abordar las facultades legislativas

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El miércoles 5 se desarrollará un reunión de Consejo de Ministros para abordar las facultades legislativas, anunció el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinoza.

Anteriormente, se había programado la reunión para el domingo 2, sin embargo, fue suspendida.

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El titular del Mincetur precisó que ese día se incluirá en el pedido de facultades una propuesta para prohibir la compra de productos con origen en trabajo forzoso total o parcial con el objetivo de evitar sanciones al exportar.

A inicios de agosto, Estados Unidos vetó a 43 empresas chinas por presuntamente estar vinculadas al trabajo forzoso y las incluyó en la lista de entidades sancionadas bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA).

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que el Gobierno de EE.UU impedirá que los productos de estas compañías ingresen al mercado estadounidense para evitar que los trabajadores del país compitan con bienes elaborados mediante "mano de obra esclava".

Teniendo en cuenta esto, Valencia declaró: “Es un tema muy sensible que tiene que negociarse al más alto nivel. Pero se van a pedir facultades para incluir una norma que prohíba directamente la compra de productos de trabajo forzoso, esto irá en el paquete”.