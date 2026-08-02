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Sociedad

Atención, vecinos: cortes de luz de hasta 8 horas afectarán a 5 distritos de Lima y Callao este lunes 3 de agosto

Las interrupciones de servicio variarán en duración desde algunas horas hasta ocho. La compañía recomienda a los usuarios revisar el cronograma de cortes específico para sus zonas.

Pluz informa sobre cortes programados de servicio eléctrico el lunes 3 de agosto en Lima y Callao. Las interrupciones, por mantenimiento, afectarán varios sectores de la ciudad.
Pluz informa sobre cortes programados de servicio eléctrico el lunes 3 de agosto en Lima y Callao. Las interrupciones, por mantenimiento, afectarán varios sectores de la ciudad. | Foto: Andina/Composición LR
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La empresa Pluz anunció nuevos cortes programados del servicio eléctrico para este lunes 3 de agosto en distintos sectores de Lima y Callao. Las interrupciones responderán a trabajos de mantenimiento e intervención en la red eléctrica y afectarán zonas de San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Bellavista, Carabayllo y el Rímac.

Los cortes se realizarán en diferentes horarios, con una duración que irá desde algunas horas hasta aproximadamente ocho horas, por lo que la empresa recomendó a los usuarios revisar el cronograma correspondiente a su sector y tomar las previsiones necesarias.

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¿Qué distritos tendrán corte de luz este 3 de agosto?

El cronograma difundido por Pluz contempla las siguientes zonas:

San Juan de Lurigancho

  • Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Asociación Agropecuaria Villa Rica El Huarango: manzanas A, D y E.
  • Asociación ATREM: manzanas B, C, E y L2.
  • Asociación ASEIQ: manzanas E y Q.
  • Asociación Industrial Unidas de Micro y Pequeños Empresarios: manzanas A y B.

Puente Piedra (primer corte)

  • Horario: 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Urb. Fundo Shangrila: manzana H.
  • Calle Las Gardenias: cuadra 1.

Bellavista

  • Horario: 1:30 p. m. a 5:30 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Urb. Ciudad del Pescador: manzanas M2, N2, Q2, R2 y S2.
  • Av. Venezuela: cuadras 14, 15 y 17.

Puente Piedra (segundo corte)

  • Horario: 9:30 a. m. a 5:30 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Urb. Zapallal: manzanas A, C1, D1, E1, P1 y Q1.
  • Av. Buenos Aires: cuadra 24.
  • Av. Leoncio Prado: cuadras 9, 10 y 11, además de la manzana C1.
  • Av. República de Croacia: cuadras 3 y 4.

Carabayllo

  • Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Zona afectada:
  • A.H. Huáscar: manzanas 39, 40, 41, 42, 43 y 44.

Rímac

  • Horario: 9:30 a. m. a 2:30 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Urb. Leoncio Prado: manzanas A, A1, B, C, D, E, F, G, H, K, L y P1.
  • Av. Guardia Republicana: cuadra 5.
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