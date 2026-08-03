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Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño
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Política

Keiko Fujimori EN VIVO: presidenta llega a Piura para supervisar trabajos preventivos contra el fenómeno de El Niño

La jefa de Estado arranca la semana con la expectativa puesta en el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de facultades legislativas. La República sigue minuto a minuto cada actividad y declaración de la mandataria durante la jornada.

Sigue minuto a minuto las actividades de la presidenta. Foto: composición LR
Sigue minuto a minuto las actividades de la presidenta. Foto: composición LR
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Keiko Fujimori inicia su segunda semana como presidenta del Perú con un viaje de trabajo a la región Piura, previsto para las 9:21 a.m. desde el Grupo Aéreo N.° 8. Antes, la mandataria recibió a los peruanos repatriados desde Venezuela tras el terremoto. La expectativa del día también está en el trámite del proyecto de ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo, tras la sesión del Consejo de Ministros del domingo. La República reporta en vivo cada movimiento de la presidenta.

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11:41
3/8/2026

Fujimori realiza visita inopinada a comisaría de Veintiséis de Octubre en Piura

Durante su viaje de trabajo a Piura, la presidenta Keiko Fujimori realizó una visita inopinada a la comisaría del distrito Veintiséis de Octubre. La mandataria recorrió las instalaciones de la dependencia policial.

11:10
3/8/2026

Keiko Fujimori llega a Piura para supervisar trabajos preventivos contra el fenómeno de El Niño

La presidenta Keiko Fujimori arribó esta mañana a la región Piura, dentro de su viaje de trabajo previsto en la agenda oficial. La mandataria supervisó los trabajos de limpieza y descolmatación del río Chira, parte de las labores de prevención ante el fenómeno El Niño.

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3/8/2026

Fujimori descarta mudarse a Palacio de Gobierno: "Por ahora, vamos a estar en casa"

La presidenta explicó que tomó la decisión junto a sus hijas, Kyara y Kaori Villanella, y que acude a Palacio solo para despachar. La declaración la dio en una entrevista con Cuarto Poder, donde también anunció que retomará sus recorridos por regiones.

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Fujimori anuncia que las Fuerzas Armadas patrullarán calles y transporte público

La presidenta confirmó la colaboración militar con el INPE en los penales, aprobada en Consejo de Ministros. El anuncio lo hizo en una transmisión desde su cuenta de TikTok, donde adelantó más medidas contra la inseguridad ciudadana.

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3/8/2026

Keiko Fujimori recibe a 10 peruanos repatriados desde Venezuela tras terremoto

La presidenta Keiko Fujimori recibió esta mañana a diez peruanos repatriados desde Venezuela. El grupo llegó al Grupo Aéreo N.° 8 en una aeronave de la FAP, la misma que un día antes trasladó a Venezuela a tres ciudadanos venezolanos vinculados a una organización criminal. Los connacionales quedaron en situación de vulnerabilidad tras el terremoto que sacudió ese país en junio. La mandataria estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá y los ministros Rafael Belaunde y Marco Vinelli.

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