Lambayeque rompe récord al preparar el king kong más grande del Perú: pesa 1,300 kilos y 12 metros de largo

El evento, realizado en el complejo deportivo Marcavalle, reunió a miles de asistentes y destacó la colaboración de 15 empresas locales que elaboraron este emblemático postre. | Foto: composición LR

El evento, realizado en el complejo deportivo Marcavalle, reunió a miles de asistentes y destacó la colaboración de 15 empresas locales que elaboraron este emblemático postre. | Foto: composición LR

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La ciudad de Lambayeque cerró la Semana Tradicional del King Kong 2026 con la distribución gratuita de alrededor de 8.000 porciones del tradicional dulce, preparado en una gigantesca presentación de 1.300 kilos y 12 metros de largo. La actividad se realizó en el complejo deportivo Marcavalle y reunió a miles de asistentes que participaron en la jornada de clausura de una de las celebraciones gastronómicas más representativas de la región.

El enorme king kong fue elaborado por 15 reconocidas empresas productoras de este emblemático postre, elaborado con capas de galleta y rellenos de manjar blanco, piña y maní. La iniciativa reunió a autoridades, empresarios y visitantes de distintas regiones del país, quienes formaron parte de una festividad que durante diez días promovió la gastronomía y las tradiciones lambayecanas.

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Así fue la elaboración y el reparto gratuito del king kong gigante en Lambayeque

El momento central de la clausura fue la entrega gratuita del gigantesco king kong, considerado uno de los principales atractivos de la Semana Tradicional del King Kong 2026. Sus dimensiones —12 metros de largo, un metro de ancho y un peso de 1.300 kilos— permitieron repartir cerca de 8.000 porciones entre el público que acudió al complejo deportivo Marcavalle.

La preparación del dulce estuvo a cargo de 15 marcas especializadas de Lambayeque, que unieron esfuerzos para elaborar este símbolo de la gastronomía regional. La actividad buscó resaltar el valor de uno de los productos más representativos del departamento y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y las instituciones que respaldaron el evento.

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Semana Tradicional del King Kong impulsó el turismo y la economía de Lambayeque

Durante la ceremonia de clausura, el presidente de la comisión organizadora, Natalio Cruz Tiquillahuanca, destacó que la edición 2026 fue posible gracias a la coordinación entre entidades públicas y privadas. Asimismo, agradeció el apoyo brindado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, el Gobierno Regional y las instituciones participantes para el desarrollo de la feria.

El representante también señaló que esta celebración contribuye a promover el producto bandera de Lambayeque, además de incentivar el movimiento turístico y comercial en la región. La programación de cierre incluyó presentaciones culturales, entre ellas la interpretación de la marinera King Kong de Lambayeque por la Peña Lambayecana y la tradicional danza de las sogas a cargo del elenco Estirpe Mochica, actividades que complementaron el ambiente festivo de la jornada.