HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño
Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     
Economía

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 3 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 3 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, lunes 3 de agosto de 2026 | Composición LR
Compartir

¿Cuál es el precio del dólar HOY, lunes 3 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,375 la compra y S/3,400 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este lunes 3 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Precio del dólar hoy, lunes 3 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

09:21
3/8/2026

Precio del dólar en las principales casas de cambio, hoy 3 de agosto de 2026

Este es el precio del billete verde en las principales casas de cambio, según el portal cuantoestaeldolar.pe.

07:06
3/8/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.

07:06
3/8/2026

Tipo de cambio vía Sunat: cotización del tipo de cambio

• Compra: S/3,391
• Venta: S/3,400

07:05
3/8/2026

Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3985 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS
Precio del dólar hoy sábado 1 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy sábado 1 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, viernes 31 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

LEER MÁS
Sunarp cambia reglas para modificar reglamentos de edificios: propietarios podrán ahorrar en trámites notariales

Sunarp cambia reglas para modificar reglamentos de edificios: propietarios podrán ahorrar en trámites notariales

LEER MÁS
Inflación en Lima aumentó en julio: conoce los productos que más subieron de precio

Inflación en Lima aumentó en julio: conoce los productos que más subieron de precio

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar en Perú, hoy domingo 2 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025