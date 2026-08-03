Precio del dólar en Perú hoy, lunes 3 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, lunes 3 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,375 la compra y S/3,400 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este lunes 3 de agosto?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Precio del dólar hoy, lunes 3 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Precio del dólar en las principales casas de cambio, hoy 3 de agosto de 2026
Este es el precio del billete verde en las principales casas de cambio, según el portal cuantoestaeldolar.pe.
¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?
El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.
Tipo de cambio vía Sunat: cotización del tipo de cambio
• Compra: S/3,391
• Venta: S/3,400
Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3985 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.