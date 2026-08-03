Canciller Carlos Espá confía en que el Congreso otorgará facultades al Ejecutivo

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, consideró que el Congreso Bicameral sí otorgará las facultades legislativas y que aquellos congresistas que han dicho que no lo van a hacer sin siquiera haber leído el documento van a reflexionar y van a poner al Perú por delante.

Además, descartó supuestas discrepancias en la interna del Gabinete de Ministros y aseguró que las propuestas serán coherentes y consistentes.

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Días antes, Marco Vinelli también se refirió al pedido de facultades y aseguró que el Ejecutivo buscará consensos. También confió en que los diputados comprenderán que la situación de seguridad requiere una atención prioritaria.

“Hemos presentado a la población un plan completo para poder atacar la alta criminalidad y queremos empezar. Ahora, vamos a pedir al Congreso, el domingo lo vamos a pedir, para que ellos (Cámara de Diputados) nos autoricen y nos dan las facultades para poder hacerlo”, dijo en entrevista a Exitosa.

Aseguró que van a buscar consensos y explicarán a los diputados los argumentos de las propuestas para que puedan evaluarlo. “Yo no creo que ellos se opongan en materia de seguridad. Hay aproximadamente ocho asesinatos diarios en el país. Creo que ellos entenderán y nos ayudarán”, mencionó.

Sobre seguridad, indicó que desde un inicio Fuerza Popular planteó que las prisiones sean dirigidas en coordinación con la PNP y las Fuerzas Armadas.

“En el pedido de facultades hemos incluido que nos autoricen a legislar para que las FF.AA puedan entrar a los penales de forma temporal. Para las calles, requerimos el apoyo de ambas instituciones”, añadió.

Indicó que también van a fortalecer las unidades de flagrancias para que el proceso de los detenidos sea más rápido.

Bancadas de oposición exigen propuestas concretas en el pedido de facultades de Fujimori

La alianza Consenso por la democracia, conformada por Obras, Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y Buen Gobierno no rechaza de plano negar las facultades legislativas de Keiko Fujimori, sino que esperarán a que se formalice la solicitud para establecer una decisión.

Consultados por La República, diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras indicaron que además de evaluar cada propuesta del Ejecutivo corresponde que estas aborden las problemáticas que requieren atención prioritaria como la seguridad y el Fenómeno El Niño. Asimismo, especificaron que lo ideal y esperado será tomar una posición conjunta.