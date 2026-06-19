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Liberan a policía que atropelló a madre y su hija en Chimbote: agente reconoció que conducía ebrio

El accidente se produjo cuando las víctimas se dirigían hacia el colegio. El suboficial PNP Fernando Zegarra afrontará el proceso en libertad, mientras las mujeres luchan por recuperarse en un hospital.

Accidente en Chimbote
Accidente en Chimbote | Composición LR / ATV Noticias
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El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fernando Zegarra Mejía, quien atropelló con su camioneta a una madre y a su hija de 6 años en Chimbote (Áncash), fue liberado por el Poder Judicial tras una audiencia de prisión preventiva en la que se le impuso comparecencia con restricciones.

La medida fue adoptada pese a que el agente reconoció que manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente, según informó ATV Noticias. Asimismo, la decisión se dictó a pesar del daño causado a las víctimas, quienes permanecen internadas en un hospital local. La menor sufrió las lesiones más graves y su diagnóstico es reservado.

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Atropello en Chimbote

El accidente se produjo a inicios de junio, cuando una mujer y su hija se trasladaban hacia el colegio en una moto scooter en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Áncash. La madre, al percatarse de la cercanía de la camioneta de Zegarra, intentó reducir la velocidad y colocarse al lado izquierdo de la vía, pero eso no evitó el choque.

De acuerdo con el testimonio que brindó la tía de la menor a ATV Noticias, el agente policial continuó su recorrido pese a la colisión y solo se detuvo cuando la moto obstruyó el avance del vehículo. Asimismo, afirmó que vecinos tuvieron que intervenir para evitar que el miembro de la PNP fugara de la escena.

Seguirá el proceso en libertad

Pese a la gravedad del hecho, el Poder Judicial solo le impuso comparecencia con restricciones, medida que le permitirá afrontar el proceso en libertad. Mientras tanto, las agraviadas permanecen internadas en un hospital local y luchan por su vida. Según familiares, el pronóstico de la menor es reservado debido a su condición vulnerable.

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