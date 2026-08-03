➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 3 de agosto, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 2 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
Descubre qué dicen los astros para este lunes 3 de agosto con el horóscopo elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, lunes 3 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Termina ese tiempo de espera, llega la oferta que necesitabas para darle un giro a tu situación laboral o económica. En el amor, no generes mayor inestabilidad y busca la manera de conciliar.
- Tauro: No arriesgues capitales en proyectos o inversiones que no conoces al detalle, las posibilidades de perder están presentes y debes de advertirlas. En el amor, tomas distancia para reflexionar.
- Géminis: Una gestión laboral que estaba por culminarse se verá paralizada de manera inesperada, paciencia, luego todo seguirá su curso. En el amor, sé más claro o esa persona no se acercará.
- Cáncer: En un equipo laboral en el que participarás resaltará la gestión de una mujer, su apoyo será indispensable para que todo pueda avanzar. En el amor, alguien tomará la iniciativa y se acercará.
- Leo: Formarás una alianza muy positiva con alguien con quien tienes química a nivel laboral, los resultados de esa sociedad serán muy favorables. En el amor, esa relación empieza a consolidarse.
- Virgo: El problema que hoy afrontas es similar a un evento anterior, ahora te basarás en la experiencia para crear un plan de acción que te permitirá resolver. Será exitoso y tu entorno lo reconocerá.
- Libra: Competirás con otras personas y serás el escogido para encabezar un proyecto laboral muy ambicioso. Tienes la experiencia para resaltar y llegar a las metas propuestas. Será un día muy exitoso.
- Escorpio: Lo que parecía oscuro y no tenía solución empieza a resolverse gracias al apoyo que recibirás por parte de tu entorno. Un conflicto familiar debido a chismes es aclarado, habrá honestidad.
- Sagitario: No te quedes esperando a que ese proyecto cancelado se ponga nuevamente en marcha. Necesitas tomar medidas urgentes para que tu economía se mantenga. Busca nuevas opciones.
- Capricornio: Una persona que no ha sido honesta volverá a buscarte para convencerte de participar en negocios o actividades aparentemente lucrativas. No caigas en sus redes y trata de alejarte.
- Acuario: Ese proyecto que tienes en mente te llena de esperanza e ilusión. Buscarás la manera de aterrizarlo elaborando un plan de acción efectivo. Tendrás todo el apoyo necesario para concretarlo.
- Piscis: Empezarás a ser consciente de algo que jamás habías imaginado. Alguien que pensaste un amigo de verdad ha estado aprovechándose de ti. Saber de sus intenciones te obligará a distanciarte.