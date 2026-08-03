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Sociedad

ATU anuncia Feria del Taxista 2026: conductores formales podrán acceder a cambio de aceite desde S/80 y llantas desde S/103

Los conductores interesados en acceder a promociones sobre mantenimiento, compra de repuestos y vehículos deberán registrarse en los stands de las empresas durante la feria. Habrá ofertas especiales de Iza Motors, Afocat, Autoespar y otros.

Más de 20 empresas ofrecerán ofertas exclusivas para conductores formales, incluyendo mantenimiento vehicular y descuentos en la compra de vehículos.
Más de 20 empresas ofrecerán ofertas exclusivas para conductores formales, incluyendo mantenimiento vehicular y descuentos en la compra de vehículos. | Foto: composición LR
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Los conductores de taxi formal en Lima y Callao tendrán una nueva oportunidad para acceder a promociones en productos y servicios para sus unidades durante la segunda edición de la Feria del Taxista 2026. La actividad, organizada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se desarrollará este 5 de agosto, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., en el Parque Ecológico, ubicado en la cuadra 1 de la avenida 7 de Junio, en el distrito de Santa Anita.

Durante la jornada participarán más de 20 empresas del sector automotriz junto con diversas entidades públicas, que pondrán a disposición de los asistentes ofertas exclusivas y orientación relacionada con el servicio de taxi formal. Los conductores que acudan al evento deberán registrarse en los stands de las empresas para acceder posteriormente a las promociones en los establecimientos de cada participante.

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¿Qué beneficios y descuentos ofrecerá la Feria del Taxista 2026 organizada por la ATU?

Los taxistas formales que asistan a la Feria del Taxista 2026 podrán acceder a promociones en mantenimiento vehicular, compra de repuestos, adquisición de vehículos y otros servicios. Para obtener estos beneficios deberán registrarse en los stands de las empresas participantes y luego hacerlos efectivos en los establecimientos de cada marca.

Entre las principales promociones anunciadas figuran:

  • Iza Motors: cambio de aceite desde S/80, neumáticos desde S/103, baterías desde S/260, filtros de aire desde S/12, 50% de descuento en limpieza de inyectores, revisión de frenos y escaneo vehicular, además de lavado gratuito por compras superiores a S/200.
  • Afocat Líder Perú: Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) a un precio especial de S/50.
  • Autoespar: bonos para la compra de vehículos Toyota y recepción de unidades usadas como parte de pago.
  • PVD Motor: condiciones preferenciales para acceder al plan taxi del Kia Soluto 2026.
  • Pandero: descuento del 25% en la cuota de inscripción para adquirir un vehículo.

ATU brindará orientación sobre formalización y servicios públicos durante la Feria del Taxista 2026

Además de las promociones comerciales, el evento contará con espacios destinados a la orientación y acceso a distintos servicios. Especialistas de la ATU resolverán consultas relacionadas con la formalización del servicio de taxi, habilitación vehicular, normativa vigente y otros procedimientos vinculados a la actividad. Asimismo, el Seguro Integral de Salud (SIS), la Sunarp e Indecopi informarán sobre los trámites y beneficios que ofrecen a los asistentes.

La programación también incluye beneficios en otros ámbitos. British House International entregará becas parciales para estudiar inglés, con descuentos del 50% en la matrícula y del 80% en las mensualidades para taxistas y sus familiares. Por su parte, Sport Medical ofrecerá evaluaciones médicas desde S/20, terapias físicas y servicios de rehabilitación a tarifas preferenciales. En coordinación con la Municipalidad de Santa Anita, también se realizará medición gratuita de la vista. Para quienes no puedan asistir, la ATU recordó que el Portal del Taxista mantiene de forma permanente promociones y descuentos exclusivos para los conductores formales.

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