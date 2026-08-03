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Política

Keiko Fujimori anuncia que evaluará otorgar gracia presidencial a Alejandro Toledo

Presidenta Keiko Fujimori respondió al pedido del exmandatario. Señaló que evaluarán el aspecto técnico, médico y humanitario.

Situación. Expresidente cumple una condena de 20 años y 6 meses en el penal Barbadillo.
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La presidenta Keiko Fujimori señaló que su gobierno evaluará el pedido de gracia presidencial presentado por Alejandro Toledo y que considerarán los factores técnicos, médicos y humanitarios.

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"Con respecto a la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo, esto se va a evaluar con dos tipos de análisis, uno de carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria", señaló la mandataria desde Piura.

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Agregó que antes deberá conformarse la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, para poder iniciar el análisis correspondiente.

Sus declaraciones responden al pedido realizado por Toledo para que se le otorgue este beneficio y dejar el penal de Barbadillo. El exmandatario, que cumple una condena de más de 20 años por el caso 'Interoceánica Sur', aseguró que su estado de salud es crítico y que ya no “tiene tiempo que perder”.

En una reciente entrevista, Toledo detalló que tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Dijo que, en el caso de que la presidenta Keiko Fujimori apruebe su pedido, continuará su tratamiento en una clínica.

"Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", señaló.

El exmandatario también se refirió al reciente fallecimiento de su suegra, Eva Fernenbug, en Bruselas. Añadió que ni él ni su esposa Eliane Karp pudieron encargarse del entierro debido a su situación jurídica.

"La quieren incinerar y nosotros no queremos. Yo quiero ir a visitarla", sostuvo.

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