Pronabec publica este 4 de agosto la lista de nuevos ganadores de Beca Perú 2026: consulta si fuiste seleccionado

Los postulantes seleccionados podrán consultar los resultados en el portal de Pronabec desde el 4 de agosto, verificando si han obtenido una vacante en instituciones privadas para estudios superiores. | Foto: composición LR

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) dará a conocer este martes 4 de agosto la relación de más de 200 nuevos beneficiarios de Beca Perú 2026, quienes podrán iniciar estudios superiores en instituciones privadas con el financiamiento de sus gastos académicos.

La publicación corresponde al segundo momento de la convocatoria y permitirá ampliar a más de 700 el total de becarios de esta edición. Los postulantes fueron evaluados según el orden de mérito, considerando su desempeño académico y otros criterios establecidos en las bases del concurso y por las instituciones que ofrecen las vacantes.

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¿Cómo consultar la lista de ganadores de Beca Perú 2026 publicada por Pronabec?

Los resultados oficiales estarán disponibles desde el 4 de agosto en el portal del concurso: https://www.pronabec.gob.pe/beca-peru/. En esa plataforma, los postulantes podrán verificar si obtuvieron una vacante para acceder a una carrera profesional en universidades o institutos privados participantes.

La selección incluyó factores como el rendimiento obtenido durante la etapa escolar, las condiciones priorizables acreditadas por cada postulante y los requisitos definidos por las instituciones de educación superior que financian las becas. Entre las carreras disponibles figuran especialidades como ingeniería biomédica, arquitectura, economía, gestión agrícola, big data y ciencia de datos, negocios internacionales e ingeniería de industrias alimentarias, entre otras.

Los postulantes fueron seleccionados según rendimiento académico y criterios establecidos en las bases del concurso.

¿Qué deben hacer los seleccionados de Beca Perú 2026 tras la publicación de resultados?

Los postulantes que aparezcan en la lista de ganadores deberán aceptar la beca de forma virtual entre el 5 y el 11 de agosto mediante el Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec). Este paso es indispensable para adquirir la condición de becario y acceder a los beneficios del programa.

En la mayoría de los casos, las becas cubren los gastos académicos durante toda la duración de la carrera elegida. Para resolver consultas sobre el proceso, Pronabec también ha puesto a disposición de los interesados sus canales de atención mediante Facebook, el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18, la central telefónica (01) 612 8230 y el servicio Aló MAC en el 1800.