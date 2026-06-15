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Nace bebé con más de 6 kilos: el caso de la madre con embarazo de alto riesgo por diabetes que sorprendió a médicos en Huacho

El nacimiento se convirtió en uno de los casos más complejos de Essalud. La madre y el pequeño Luis Smith evolucionan favorablemente tras el parto.

Bebé de 6 kilos nace en hospital de Huacho en caso desafiante
Bebé de 6 kilos nace en hospital de Huacho en caso desafiante
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Un bebé de 6 kilos con 149 gramos nació en el Hospital II Gustavo Lanatta Luján de Huacho, un peso poco habitual que obligó a los especialistas a planificar una cesárea debido a los riesgos asociados al embarazo de su madre, quien padecía diabetes mellitus tipo 2.

El recién nacido, identificado como Luis Smith, llegó al mundo en buen estado de salud tras una gestación que requirió controles permanentes. Según Essalud, la combinación del elevado peso del bebé y la condición médica de la gestante convirtió el caso en uno de los más desafiantes atendidos recientemente por el establecimiento.

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'Este nacimiento representó uno de los casos más complejos atendidos recientemente por el establecimiento de EsSalud, debido al inusual peso del bebé y a las condiciones clínicas de la madre. Gracias a Dios, todo salió conforme y hoy ambos evolucionan favorablemente', señaló el director del hospital, Eduardo Rey Etto.

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Bebé supera los 8 kilos semanas después de nacer

Teodomira Flores Hilario, de 41 años, recibió a su segundo hijo tras completar un estricto control prenatal. Semanas después del nacimiento, el menor ya supera los 8 kilos y continúa bajo vigilancia de los servicios de Pediatría y Crecimiento y Desarrollo (CRED).

La madre destacó la atención recibida durante el proceso de gestación y el nacimiento de su hijo. 'Estoy muy agradecida con los médicos, enfermeras y todo el equipo del hospital por el cuidado que nos dieron. Mi hijo nació sano y continúa creciendo adecuadamente gracias a sus controles', afirmó.

En paralelo, el Hospital II Gustavo Lanatta Luján recibió la certificación como 'Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño', otorgada tras una evaluación de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Lima. Con este reconocimiento, el establecimiento se convirtió en el primer hospital de Essalud de la región norte del país en obtener esta distinción.

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