Ansiedad persistente: especialistas advierten señales de alerta en ejecutivos

Las largas jornadas, las metas exigentes y la dificultad para desconectarse del trabajo podrían estar impactando la salud mental de los ejecutivos peruanos, advierte la Dra. Patricia Paredes, Directora Médica de Pacífico Salud. Según la OMS, se estima que alrededor de 359 millones de personas en el mundo presentan un trastorno de ansiedad, aproximadamente 4.4% de la población global.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“En los entornos corporativos es común que la ansiedad se confunda con el estrés laboral y se normalice como parte de la vida profesional. Sin embargo, cuando la preocupación se vuelve persistente y comienza a interferir con el desempeño, las relaciones personales o el descanso, es momento de buscar ayuda médica”, explica la especialista de Pacífico Salud.

TE RECOMENDAMOS Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

Por su lado, la Mag. Sheila Iglesias, psicóloga de SANNA Clínica El Golf comenta algunos de los síntomas más comunes del trastorno de ansiedad generalizada:

Preocupación constante: pensamientos repetitivos sobre el trabajo, la familia o la salud,

incluso sin una causa específica

Cansancio sin causa aparente: sensación de agotamiento físico o mental que no mejora con el descanso. Tensión en el cuerpo: rigidez muscular, dolores de cuello, espalda o mandíbula asociados, sensación de estar atrapado(a) y/o en un estado de alerta prolongado. Problemas para dormir: dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo de manera continua, con sensaciones de caída libre, hundimiento o sobresaltos no logrando conseguir descansar de manera reparadora. Dificultad para concentrarse: pérdida de foco, olvidos frecuentes y sensación de “mente saturada o dispersión de la recepción de la información”.

Las especialistas advierten que estos síntomas, cuando se prolongan, pueden afectar la toma de decisiones y la productividad. “El trastorno de ansiedad persistente no solo genera malestar emocional, también deteriora el rendimiento cognitivo. Reconocer los signos y atenderlos a tiempo es clave para prevenir complicaciones mayores”, agrega la Mag. Iglesias de SANNA Clínica El Golf.

Ante esto, es importante abordar la ansiedad desde una mirada integral, que combine atención médica, acompañamiento psicológico y hábitos de autocuidado como la actividad física regular, la desconexión digital y la gestión del descanso.

Finalmente, la doctora de Pacífico Salud subraya que la salud mental es también un componente clave del rendimiento profesional. “Cuidar el equilibrio emocional no solo mejora la calidad de vida, sino también la capacidad de liderazgo, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales dentro del entorno laboral”, concluye.