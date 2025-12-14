HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Economía

Ansiedad persistente: especialistas advierten señales de alerta en ejecutivos

Las largas jornadas laborales y las metas exigentes afectan la salud mental de los ejecutivos peruanos, según la Dra. Patricia Paredes de Pacífico Salud.

Ansiedad por largas jornadas laborales
Ansiedad por largas jornadas laborales | Foto. generada con IA

Las largas jornadas, las metas exigentes y la dificultad para desconectarse del trabajo podrían estar impactando la salud mental de los ejecutivos peruanos, advierte la Dra. Patricia Paredes, Directora Médica de Pacífico Salud. Según la OMS, se estima que alrededor de 359 millones de personas en el mundo presentan un trastorno de ansiedad, aproximadamente 4.4% de la población global.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“En los entornos corporativos es común que la ansiedad se confunda con el estrés laboral y se normalice como parte de la vida profesional. Sin embargo, cuando la preocupación se vuelve persistente y comienza a interferir con el desempeño, las relaciones personales o el descanso, es momento de buscar ayuda médica”, explica la especialista de Pacífico Salud.

TE RECOMENDAMOS

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

Por su lado, la Mag. Sheila Iglesias, psicóloga de SANNA Clínica El Golf comenta algunos de los síntomas más comunes del trastorno de ansiedad generalizada:

  1. Preocupación constante: pensamientos repetitivos sobre el trabajo, la familia o la salud, 

incluso sin una causa específica

  1. Cansancio sin causa aparente: sensación de agotamiento físico o mental que no mejora con el descanso.
  2. Tensión en el cuerpo: rigidez muscular, dolores de cuello, espalda o mandíbula asociados, sensación de estar atrapado(a) y/o en un estado de alerta prolongado.
  3. Problemas para dormir: dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo de manera continua, con sensaciones de caída libre, hundimiento o sobresaltos no logrando conseguir descansar de manera reparadora.
  4. Dificultad para concentrarse: pérdida de foco, olvidos frecuentes y sensación de “mente saturada o dispersión de la recepción de la información”.

Las especialistas advierten que estos síntomas, cuando se prolongan, pueden afectar la toma de decisiones y la productividad. “El trastorno de ansiedad persistente no solo genera malestar emocional, también deteriora el rendimiento cognitivo. Reconocer los signos y atenderlos a tiempo es clave para prevenir complicaciones mayores”, agrega la Mag. Iglesias de SANNA Clínica El Golf.

Ante esto, es importante abordar la ansiedad desde una mirada integral, que combine atención médica, acompañamiento psicológico y hábitos de autocuidado como la actividad física regular, la desconexión digital y la gestión del descanso.

Finalmente, la doctora de Pacífico Salud subraya que la salud mental es también un componente clave del rendimiento profesional. “Cuidar el equilibrio emocional no solo mejora la calidad de vida, sino también la capacidad de liderazgo, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales dentro del entorno laboral”, concluye.

Notas relacionadas
Perú sigue rezagado en reducción de pobreza y vulnerabilidad, según informe del Banco Mundial

Perú sigue rezagado en reducción de pobreza y vulnerabilidad, según informe del Banco Mundial

LEER MÁS
5 claves de la reforma laboral en México para repartidores y conductores de apps: polémica ley entró en vigor

5 claves de la reforma laboral en México para repartidores y conductores de apps: polémica ley entró en vigor

LEER MÁS
¿Qué es la Ley Silla? Trabajadores podrán tomar un descanso durante jornada laboral y su patrón no podrá evitarlo

¿Qué es la Ley Silla? Trabajadores podrán tomar un descanso durante jornada laboral y su patrón no podrá evitarlo

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lista 22 del Fonavi en 2025: a partir de esta fecha beneficiarios en Perú podrían cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

Lista 22 del Fonavi en 2025: a partir de esta fecha beneficiarios en Perú podrían cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
BCRP: economía peruana puede crecer más de 3,2% por condiciones internacionales "muy favorables"

BCRP: economía peruana puede crecer más de 3,2% por condiciones internacionales "muy favorables"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 11 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Fonavi 2025: más de medio millón no ha recibido ni un sol a dos años de aprobada la ley de devolución parcial

Precio de combustibles HOY 11 de diciembre: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025