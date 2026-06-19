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Madre de niño de 4 años atacado por un pitbull exige que la dueña se haga responsable: “Es un daño irreversible”

La familia del menor exige que la propietaria del animal asuma responsabilidades por el ataque, que ocurrió sorpresivamente cuando la madre e hijo llegaron a la vivienda. Asimismo, piden que se investigue el caso.

Un niño de cuatro años fue atacado por un pitbull en Chiclayo, sufriendo graves heridas que lo mantienen internado en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. La familia exige responsabilidad a la dueña del perro.
Un niño de cuatro años fue atacado por un pitbull en Chiclayo, sufriendo graves heridas que lo mantienen internado en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. La familia exige responsabilidad a la dueña del perro. | Foto: Latina/Composición LR
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Un niño de cuatro años permanece internado en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo luego de sufrir el ataque de un perro de raza pitbull dentro de una vivienda ubicada en el pueblo joven Otuzparia. El hecho ocurrió cuando el menor regresaba a casa junto a su madre, y las graves heridas que sufrió en el rostro y otras partes del cuerpo obligaron a su traslado de emergencia al centro médico. Mientras continúa bajo atención especializada, su familia exige que la propietaria del animal responda por las consecuencias del incidente.

La madre del menor afirmó que el ataque se produjo de manera inesperada y que nunca fue advertida de que el perro se encontraba libre dentro del inmueble. Según indicó, las lesiones sufridas por su hijo requerirán un largo proceso de recuperación y podrían dejar secuelas permanentes.

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Familia asegura que desconocía que el perro estaba suelto

De acuerdo con el relato de la mujer, el animal permanecía habitualmente encerrado, por lo que no imaginó que representara un riesgo al llegar a la vivienda. Sin embargo, al ingresar junto a su hijo, el perro apareció repentinamente y se dirigió hacia ellos.

La madre sostuvo que varias personas intentaron contener al pitbull, pero no lograron controlarlo debido a su tamaño y fuerza. Como resultado, tanto ella como el menor sufrieron lesiones, y el niño recibió el mayor impacto del ataque.

Tras lo ocurrido, la familia presentó una denuncia y solicitó que se determinen las responsabilidades correspondientes. Asimismo, cuestionó que no se adoptaran medidas de prevención para evitar que el animal tuviera contacto con otras personas dentro del inmueble.

Cuestionan la reacción de la propietaria del animal

La madre del menor manifestó su malestar por la respuesta que recibió después del incidente. Según señaló, esperaba una participación más activa de la propietaria para afrontar los gastos derivados de la emergencia médica y del tratamiento posterior.

La mujer insistió en que las consecuencias para su hijo van más allá de las heridas visibles, ya que el proceso de recuperación podría extenderse durante varios meses y requerir intervenciones médicas especializadas.

“(La dueña) solo ha mandado a su hija con mil soles. No es justo que este caso se quede así. Mire lo que le hizo a mi hijo, es un daño irreversible”, manifestó en una entrevista a Latina Noticias.

Menor necesita tratamiento especializado y apoyo económico

Mientras continúa hospitalizado, el niño permanece bajo observación médica y a la espera de evaluaciones que determinen los procedimientos necesarios para su recuperación. Según explicó su madre, los especialistas vienen monitoreando la evolución de las lesiones para definir los siguientes pasos del tratamiento.

La familia también enfrenta dificultades económicas para cubrir los gastos asociados a la atención médica, medicamentos y futuras intervenciones. Por ello, ha solicitado apoyo mientras el menor continúa recibiendo asistencia profesional.

Paralelamente, los familiares pidieron que las investigaciones avancen con celeridad para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes. Aseguran que buscarán que el caso no quede impune y que se tomen medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

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