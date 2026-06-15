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El Poder Judicial dictó dos años y seis meses de pena privativa de la libertad para María Telleria, encargada del albergue informal Vicky Canes, en Carabayllo, por los delitos de actos de abandono y crueldad contra animales domésticos. El caso surgió luego de una denuncia hecha por la asociación de protección Alva, que en enero del 2025 alertó sobre estos hechos tras rescatar a 85 canes y 44 felinos del lugar.

Durante la investigación, el fiscal provincial Gerber López Bravo, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, comprobó el maltrato que recibían los animales en las instalaciones del albergue. Ante la contundencia de los elementos de convicción, la acusada decidió llegar a un acuerdo de terminación anticipada.

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Fiscalía comprobó maltrato animal

El Ministerio Público verificó que el albergue no contaba con las condiciones adecuadas para su funcionamiento y mantenía en cautiverio a perros y gatos. Asimismo, identificó que incumplía con el cuidado, la alimentación, el refugio y la atención veterinaria oportuna, lo que constituye actos de abandono y crueldad animal.

El fiscal Gerber López sustentó como elementos de convicción el acta fiscal, las actas de verificación y la declaración de los representantes legales de la parte agraviada y de testigos, quienes afirmaron que la procesada mantenía a los animales en completo abandono y los agredía. Además, se presentó la visualización de registros de video, la relación y los informes médicos sobre el estado de salud de las mascotas rescatadas, así como los exámenes de laboratorio, entre otros.

Sentencia por maltrato animal en Carabayllo

A raíz de los hechos, el Poder Judicial condenó a la responsable del albergue a dos años y seis meses de pena privativa de la libertad, así como al pago de S/5.000 de reparación civil. Además, le impuso 125 días de multa, equivalente a S/1.175, y la inhabilitó de manera definitiva para la tenencia de animales domésticos.

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