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Política

Bancadas de oposición denuncian que recibieron oficinas mal acondicionadas

Espacios pequeños, sin baño y paredes en mal estado son algunas de las deficiencias. Arturo Alegría de Fuerza Popular sostuvo que quienes presenten problemas en sus espacios de trabajo deben usar el bono de instalación del Congreso.

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A pesar del millonario presupuesto que supuso la implementación de la bicameralidad, un total de 22 legisladores, entre diputados y un senador, no cuentan con espacios de trabajo en condiciones adecuadas. No se trata de detalles menores, sino de problemas de infraestructura: techos de drywall, paredes deterioradas y oficinas sin servicios higiénicos. Tampoco son casos aislados. Todas las bancadas de oposición, sin excepción, presentan este problema.

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La República conversó con Juntos por el Perú, Partido Cívico OBRAS, Ahora Nación y Buen Gobierno y todos denunciaron que algunas oficinas designadas presentan deficiencias. Una realidad que retrasa el inicio de sus labores, sobre todo cuando ya tienen una tarea pendiente: decidir si otorgarán al Gobierno de Keiko Fujimori las facultades legislativas que solicitará.

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Por eso, mientras las bancadas oficialistas de Fuerza Popular y Renovación Popular ya cuentan con oficinas listas para abordar ese tema, los representantes de las agrupaciones de oposición pierden parte de su tiempo solicitando a la Oficialía Mayor del Congreso, liderada por Giovanni Forno, que atienda este problema.

De los 22 legisladores afectados, 21 pertenecen a la Cámara de Diputados y uno al Senado. El Partido Cívico OBRAS concentra la mayor cantidad de casos, con 14 diputados, seguido de Juntos por el Perú, con cuatro; Buen Gobierno, con tres; y Ahora Nación, con una senadora.

Hacinamiento en las oficinas de OBRAS

El vocero de la bancada de diputados de OBRAS, Víctor Piñán Mamani, alertó hacinamiento en el despacho de cada uno de los 14 representantes de su partido en la Cámara Baja.

Según explicó a este medio, todos fueron ubicados en un edificio nuevo situado en la avenida Abancay con jirón Junín, sin embargo, cada oficina solo cuenta con 60 metros cuadrados para albergar a ocho personas (un diputado y siete trabajadores).

Incluso, el espacio destinado a las reuniones de bancada, lo cual involucra a más de 14 personas, tampoco pasa de los 60 metros cuadrados.

"El oficialismo tengo entendido que están ya instalados en sus oficinas. Ellos ya tienen sus computadoras y realizan sus labores como corresponde, pero no es el caso de OBRAS. Hay un hacinamiento y un maltrato", denunció.

Además, aseguró que ya han sostenido reuniones con la Oficialía Mayor y cursado un documento, pero no les han brindado soluciones.

Oficinas de Juntos por el Perú sin instalaciones adecuadas

Ernesto Zunini, vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú, también contrasta la situación de las oficinas de la oposición con las de las bancadas oficialistas y destacó que la situación es meritoria de fiscalización.

"Aquí hay un contrato, hay plazos y presupuesto. Por lo tanto, se estaría evidenciando que hay negligencia de parte de la administración de Fernando Rosoigliosi porque no se está cumpliendo con eso", declaró a este medio.

Además de él, los diputados Analí Márquez, Yenifer Paredes, Marino Lavado y Giannina Avendaño no cuentan con un espacio adecuado para ejercer su labor, señaló y agregó que ello los llevará a despachar en la Plaza Bolívar.

Buen Gobierno con falta de oficinas

La misma molestia salpica a Buen Gobierno. Desde el partido indicaron a La República que son tres los diputados que presentan problemas con sus espacios de trabajo.

Según precisó, a un diputado aún no le han designado una oficina y otro cuenta con una de espacio muy reducido. El caso más resaltante es que se les asignó una misma oficina a dos personas.

De igual forma, han comunicado la situación a la Oficialía Mayor. Por el momento, los legisladores afectados trabajan en las instalaciones de sus colegas de bancada.

Senadora de Ahora Nación en una azotea declarada inhabitable

En Ahora Nación, la senadora Mirtha Vásquez fue la perjudicada. Se le asignó una azotea acondicionada, en una zona que, según la propia legisladora, fue declarada inhabitable cuando ella presidió el Parlamento.

Vásquez precisó que su despacho tiene un techo de drywall y tiene tres ambientes, uno pequeño que no alcanza para todo el personal, otro para reuniones y el último está "pegado a una pared colindante muy antigua, que está llena de moho". Además, no cuenta con servicios higiénicos propios.

López Chau, representante del partido, ratificó lo dicho por la senadora. Resaltó el peligro que supone el techo de calamina y que solo existe un baño para un promedio de 30 personas.

Aseguró que ya presentaron este problema a la Oficialía y los trataron "amablemente". Él propuso que, como medida transitoria, se podría alquilar dos habitaciones en el Hotel Maury "que no es de lujo" o el segundo piso de Conaco.

López Chau espera que esta situación no sea para "fastidiar" a Vásquez por lo dicho en su juramento. Añadió que si el problema no es atendido, las personas y él mismo podrían pensar que hay la "intención de molestar".

Arturo Alegría a las bancadas de oposición: "Usen el bono de instalación"

Al ser consultado por la prensa sobre este tema, Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, tildó de "quejas" los reclamos de la oposición y dijo que eso de que van a trabajar desde la Plaza Bolívar "es una payasada".

También, aseguró que en 2021 tampoco recibió su oficina en las mejores condiciones, pero usó los gastos de instalación para implementarla.

"El que se está quejando puede utilizar los gastos de instalación porque es precisamente para eso que se les otorga una bonificación", dijo.

Seguidamente optó por lanzar comentarios irónicos al respecto indicando que seguro esperan "oficinas en Miraflores o San Isidro".

"El Congreso no tiene oficinas de último modelo, tiene edificios muy antiguos. Entonces, no van a esperar una oficina con vista al mar. Si eso quieren que lo hagan con su dinero", anotó.

Por su parte, la senadora Nilza Chacón reconoció que "quizá hay algunas demoras" y pidió paciencia. Precisó que en su caso, ya cuenta con oficina y realizan la implementación.

A su vez, descartó que se trate de un acto intencional contra la oposición. "No creo que se trate de izquierda o derecha. Quizá falte un poquito de organización de la parte administrativa", manifestó.

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