Pitbull héroe guía a un hombre hasta sus dueños inconscientes y les salva la vida en EEUU: “Un perro que los quiere mucho”
Thynes se ofreció a cuidar del pitbull temporalmente mientras sus dueños se recuperan en el hospital en Estados Unidos.
En Pittsburgh, Estados Unidos, un pitbull logró salvar la vida de sus dos dueños tras guiar a un transeúnte hasta el lugar donde se encontraban inconscientes. Gary Thynes contó a CNN cómo, mientras paseaba a su perro por un parque, observó al animal caminando solo con la correa arrastrando.
Thynes intentó acercarse, pero el perro se alejaba unos pasos para luego regresar, como si quisiera que lo siguiera hasta cerca de las vías de un tren, narró en sus redes sociales.
Perro pitbull salvó la vida de sus dueños
Según CNN, Thynes relató que el pitbull se mantuvo a distancia, ladrando y avanzando por tramos hasta asegurarse de que él lo siguiera. “Este perro quería que lo siguiera”, detalló en su cuenta de Facebook, explicando que incluso una joven que pasaba en su auto detuvo la marcha para ayudarlo a alcanzar al animal.
El trayecto finalizó en un campamento de tiendas de campaña. “No podía saber ni siquiera si estaba respirando o no. Y luego me di la vuelta y noté un par de piernas saliendo de una tienda, intenté sacudirlas y era una mujer que no respondía”, afirmó Thynes.
Las autoridades de Seguridad Pública de Pittsburgh confirmaron que un hombre y una mujer fueron encontrados inconscientes el 29 de julio y elogiaron la acción del pitbull, de Thynes y de las personas que colaboraron en el lugar.
¿Qué pasó con el pitbull?
Tras el rescate, unidades de control animal acudieron al campamento y señalaron que el pitbull debía ser trasladado a un refugio fuera de la ciudad. Sin embargo, Thynes temía que sus dueños no pudieran recuperarlo si quedaba bajo resguardo municipal.
Thynes ofreció hacerse cargo temporalmente del animal mientras sus propietarios se recuperaban en el hospital. “Es un honor para mí cuidar de este chico hasta que sus humanos estén lo suficientemente bien como para reunirse con un perro que los quiere mucho”, expresó.