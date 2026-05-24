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Una mujer de 46 años fue brutalmente atacada por un perro pitbull en el sector de Collique, en Comas, cuando se dirigía a su centro de trabajo. El animal la mordió en distintas partes del cuerpo y le causó graves heridas, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Sin embargo, al llegar al centro médico para recibir atención por sus lesiones, la víctima tuvo que esperar cerca de ocho horas para ser atendida. Así lo denunció Belén Carillo, hija de la víctima, quien cuestionó la demora pese al delicado estado de salud de su madre.

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“En estos momentos se encuentra con mucho dolor y está adolorida. Mi mamá ingresó en una silla de ruedas y no la atendían hasta que yo llevara los medicamentos. Ella ingresó a las 6 de la tarde y le curaron las heridas a las 2 de la mañana”, señaló en una entrevista a Latina.

Pitbull habría saltado del segundo piso para atacarla

Según relató la hija de la afectada, el animal saltó desde el segundo piso de la vivienda al percatarse de que la mujer caminaba por la vereda. Asimismo, señaló que este no es el primer incidente, sino la segunda vez que el can ataca a su madre. Aunque la primera agresión fue leve y no pasó a mayores, advirtió que otros vecinos de la zona ya han sido víctimas de ataques similares por parte del mismo perro.

La familiar denunció además que el animal permanecía en el techo del inmueble prácticamente sin ningún tipo de control ni supervisión, una negligencia por parte de los dueños que habría facilitado este nuevo ataque. “El perro estaba libre. Los vecinos me comentaron que la mascota ataca con regularidad. Es bastante agresivo. Muerde a cualquier persona. Temen a que puedan matar hasta un niño”, sentenció.

Dueña de animal no quiere hacerse responsable pese a que no auxilió a la víctima

Aunque la afectada ya fue atendida, necesita con urgencia una operación en el brazo para salvar la extremidad. Este tratamiento médico tiene un costo muy alto que supera las posibilidades de la familia. Sin embargo, la dueña del perro, identificada como Laura Rodríguez y quien se desempeñaría como enfermera técnica, no ha querido hacerse cargo de los gastos, pese a que la policía llegó hasta su vivienda tras el incidente.

“La señora se puso prepotente. No quiso hacerse responsable. Igual cuando fui yo con mi prima y uno de mis tíos para hablar serenamente, la señora fue muy agresiva. No nos atendió ni quiso hacerse cargo. Ella es enfermera técnica y al momento del ataque no apoyó a mi mamá. Ni siquiera auxiliándola con un torniquete”, explicó.