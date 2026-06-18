Marcha "Justicia Electoral": Municipalidad oficializa desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones del viernes 19 de junio
La Municipalidad de Lima restringirá el tránsito vehicular en el Centro Histórico del 19 al 22 de junio por las movilizaciones "Justicia Electoral".
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Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas durante estos días de movilización convocada por Roberto Sanchez. | Foto: La República
La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una restricción temporal del tránsito vehicular en varias calles y avenidas del Centro Histórico debido a las movilizaciones denominadas "Justicia Electoral", previstas para este viernes 19 de junio. La medida entrará en vigor desde las 00:00 horas del viernes y se mantendrá hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio, según informó la comuna mediante un comunicado oficial.
La disposición establece cierres y controles de acceso en un amplio sector del Cercado de Lima, con el objetivo de preservar el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el patrimonio histórico de la capital durante el desarrollo de las manifestaciones.