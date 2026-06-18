Marcha "Justicia Electoral": Municipalidad oficializa desvíos y restricciones en el Centro Histórico por movilizaciones del viernes 19 de junio

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas durante estos días de movilización convocada por Roberto Sanchez. | Foto: La República

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas durante estos días de movilización convocada por Roberto Sanchez. | Foto: La República

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La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una restricción temporal del tránsito vehicular en varias calles y avenidas del Centro Histórico debido a las movilizaciones denominadas "Justicia Electoral", previstas para este viernes 19 de junio. La medida entrará en vigor desde las 00:00 horas del viernes y se mantendrá hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio, según informó la comuna mediante un comunicado oficial.

La disposición establece cierres y controles de acceso en un amplio sector del Cercado de Lima, con el objetivo de preservar el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el patrimonio histórico de la capital durante el desarrollo de las manifestaciones.