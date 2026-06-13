Juntos por el Perú rechaza cierre del Centro Histórico de Lima y defiende el derecho a la protesta

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El partido político Juntos por el Perú se pronunció en respuesta a la reciente decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de restringir la circulación de vehículos en las calles del Centro Histórico. La medida se tomó debido a una serie de marchas y movilizaciones ciudadanas convocadas en la zona.

En el documento, la organización política manifestó su total desacuerdo con la orden del alcalde y con el respaldo que recibió de otros 17 alcaldes distritales. El partido de Roberto Sánchez argumenta que prohibir el paso "afecta el derecho a la libre circulación, el derecho a reunión y el derecho a la protesta". Además, sostuvo que el cierre por 48 horas representa una medida arbitraria.

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Asimismo, el partido defendió que las manifestaciones convocadas por sus simpatizantes se han realizado siempre de forma pacífica y sin causar daños a la propiedad pública o privada.

MML dispuso el cierre vehicular del Centro Histórico de Lima por 48 horas

Por su parte, la Municipalidad de Lima informó que la restricción vehicular responde a una disposición del alcalde Renzo Reggiardo tras recibir "informes de inteligencia" de la Policía Nacional. Según el órgano de gobierno local, el cierre busca "garantizar la seguridad vial, preservar el orden público y proteger el Centro Histórico".

La medida se aplica por 48 horas, desde las 0.00 horas del sábado 13 de junio hasta las 0.00 horas del lunes 15 de junio. La disposición afecta zonas importantes como la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, y las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre.

Las autoridades aclararon que la restricción exceptúa a los residentes de la zona, los vehículos de emergencia, como ambulancias y bomberos, los patrulleros y los autos con acceso a cocheras privadas, mientras que el servicio del Metropolitano y los corredores podría variar según las condiciones de seguridad que evalúe la PNP.

Al respecto de estas disposiciones, los representantes de Juntos por el Perú recordaron que en los meses anteriores las autoridades limeñas dieron facilidades para las marchas de otros sectores políticos, por lo que exigieron el mismo trato para todos los ciudadanos.

"Exhortamos a las autoridades ediles a garantizar los derechos de todos los ciudadanos, deponiendo dejar posiciones partidistas", concluye el comunicado del partido.