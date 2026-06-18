Combi choca a mototaxi y mata a joven padre de familia en Santa Anita: chofer fugó sin brindar ayuda

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Un joven padre de familia, identificado como Junior Jorge Fermín Arias (25), falleció tras ser impactado por una combi cuando viajaba como pasajero en una mototaxi, en el distrito de Santa Anita. El accidente se produjo la noche del domingo 14 de junio en una vía auxiliar de la Carretera Central, a la altura de la intersección con la avenida Colectora Industrial.

Según indicó la familia de la víctima a La República, el vehículo de transporte público colisionó por detrás con la unidad menor mientras circulaba a alta velocidad por la vía. Asimismo, denunció que, pese a haber provocado el impacto, el chofer de la combi solo se detuvo para bajar a sus pasajeros, pero luego huyó de la escena sin auxiliar al agraviado.

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Accidente mortal en Santa Anita

Junior Fermín había abordado una mototaxi en la zona de Fortaleza (Ate) con dirección al óvalo Santa Anita para comprar un cable cargador de celular. Sin embargo, alrededor de las 11.15 p. m., la unidad fue impactada por una combi cuando seguía su trayecto por una de las vías auxiliares de la Carretera Central, a la altura de la avenida Colectora Industrial, frente a la fábrica Química Suiza.

La hermana de la víctima, Flora Fermín, señaló que, a raíz del impacto, el joven salió despedido de la mototaxi. Asimismo, añadió que, según le informaron testigos, el chofer de la combi detuvo su vehículo para bajar a sus pasajeros, pero luego se dio a la fuga sin ayudar a la víctima. Sin presencia policial ni de Serenazgo, el hombre fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue, de El Agustino, donde después se confirmó su deceso debido a las graves lesiones.

Chofer de combi que produjo el accidente se detuvo por un momento para dejar pasajeros, pero luego se dio a la fuga

Piden apoyo para ubicar al responsable

El fallecido deja dos hijos de 6 y 4 años en la orfandad, por lo que su familia ahora exige justicia y pide el apoyo de las autoridades para identificar y capturar al chofer que provocó este accidente. “Lo único que queremos es que el conductor enfrente a la justicia por haberse fugado y, si es posible, una indemnización para mi cuñada que ahora sin queda a cargo de los dos hijos”, señaló Flora Fermín.

A pedido de los deudos, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya solicitó las cámaras de seguridad de la zona a la Municipalidad de Santa Anita. Hasta el cierre de esta nota, sin embargo, el material —que será clave para las investigaciones— no había sido entregado.

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