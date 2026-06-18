Marcha del Orgullo LGBTI+ Lima 2026: consulta el cronograma en regiones, recorrido y puntos de concentración
La Marcha del Orgullo LGBTI+ se llevará a cabo el sábado 27 de junio en la avenida de la Peruanidad, comenzando a las 9.00 a. m. y con recorrido a las 3.00 p. m. en Lima.
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La Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima se realizará el sábado 27 de junio desde las 9.00 a. m. en la avenida de la Peruanidad, ubicada en el Campo de Marte, en Jesús María. La actividad fue autorizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tras varios meses de espera desde que el Colectivo Marcha del Orgullo Perú presentó la solicitud correspondiente en noviembre de 2025, lo que permitirá a los organizadores culminar los preparativos de esta movilización en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+.
“Este avance es fruto de la organización y resistencia de nuestra comunidad. Seguiremos exigiendo que las autoridades garanticen la seguridad de todas las personas participantes. Marchamos porque es nuestro derecho y ningún obstáculo apagará nuestro orgullo”, indicó el Colectivo en sus redes sociales.
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¿A qué hora inicia la marcha del Orgullo LGBTI+ 2026?
La jornada comenzará con la concentración de participantes desde las 9.00 a. m. en la avenida de la Peruanidad. El recorrido principal está programado para las 3.00 p. m.
De acuerdo con las disposiciones de los organizadores, la vía permanecerá cerrada al tránsito vehicular. Asimismo, los carros alegóricos de empresas e instituciones deberán ingresar únicamente entre las 6.00 a. m. y las 10.00 a. m., siguiendo las indicaciones del equipo logístico.
¿Cuál será el recorrido de la marcha?
La movilización partirá a las 3.00 p. m. desde la avenida de la Peruanidad, frente al Campo de Marte. Luego continuará por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, para finalmente retornar al punto de partida.
Recorrido y horarios de la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima 2026
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Restricciones de tránsito y cierre de estaciones del Metropolitano
La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que implementará un plan especial de tránsito en Jesús María y el Cercado de Lima. Conforme avance la movilización, se aplicarán cierres temporales y progresivos en las vías comprendidas dentro del recorrido.
Entre las principales vías afectadas figuran:
- Avenida de la Peruanidad
- Óvalo Jorge Chávez
- Avenida Guzmán Blanco
- Plaza Bolognesi
- Avenida Alfonso Ugarte
- Avenida Nicolás de Piérola
- Avenida Garcilaso de la Vega
- Avenida 28 de Julio
La Policía Nacional desplegará un plan de desvíos en puntos estratégicos, con apoyo del personal de la Gerencia de Movilidad Urbana de la comuna limeña, para orientar a conductores y peatones.
Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el cierre temporal de las estaciones Quilca y España del Metropolitano mientras se desarrolle la marcha.
Cronograma completo de la Marcha del Orgullo a nivel nacional
Las actividades por el Mes del Orgullo también se desarrollarán en distintas ciudades del país durante las próximas semanas:
- Sábado 20 de junio: Huacho, Huaraz, Nueva Cajamarca
- Viernes 26 de junio: Ica, Pucallpa, Tarapoto
- Sábado 27 de junio: Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Huancayo, Iquitos, Lima, Trujillo, Tumbes
- Domingo 28 de junio: Barranca, Piura
- Sábado 4 de julio: Chiclayo, Cusco