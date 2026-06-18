Marcha del Orgullo LGBTI+ Lima 2026: consulta el cronograma en regiones, recorrido y puntos de concentración

Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima: Todo lo que necesitas saber sobre la movilización del 27 de junio | Foto: La República.

Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima: Todo lo que necesitas saber sobre la movilización del 27 de junio | Foto: La República.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima se realizará el sábado 27 de junio desde las 9.00 a. m. en la avenida de la Peruanidad, ubicada en el Campo de Marte, en Jesús María. La actividad fue autorizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tras varios meses de espera desde que el Colectivo Marcha del Orgullo Perú presentó la solicitud correspondiente en noviembre de 2025, lo que permitirá a los organizadores culminar los preparativos de esta movilización en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+.

“Este avance es fruto de la organización y resistencia de nuestra comunidad. Seguiremos exigiendo que las autoridades garanticen la seguridad de todas las personas participantes. Marchamos porque es nuestro derecho y ningún obstáculo apagará nuestro orgullo”, indicó el Colectivo en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

¿A qué hora inicia la marcha del Orgullo LGBTI+ 2026?

La jornada comenzará con la concentración de participantes desde las 9.00 a. m. en la avenida de la Peruanidad. El recorrido principal está programado para las 3.00 p. m.

De acuerdo con las disposiciones de los organizadores, la vía permanecerá cerrada al tránsito vehicular. Asimismo, los carros alegóricos de empresas e instituciones deberán ingresar únicamente entre las 6.00 a. m. y las 10.00 a. m., siguiendo las indicaciones del equipo logístico.

¿Cuál será el recorrido de la marcha?

La movilización partirá a las 3.00 p. m. desde la avenida de la Peruanidad, frente al Campo de Marte. Luego continuará por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, para finalmente retornar al punto de partida.

Recorrido y horarios de la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima 2026

Restricciones de tránsito y cierre de estaciones del Metropolitano

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que implementará un plan especial de tránsito en Jesús María y el Cercado de Lima. Conforme avance la movilización, se aplicarán cierres temporales y progresivos en las vías comprendidas dentro del recorrido.

Entre las principales vías afectadas figuran:

Avenida de la Peruanidad

Óvalo Jorge Chávez

Avenida Guzmán Blanco

Plaza Bolognesi

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Nicolás de Piérola

Avenida Garcilaso de la Vega

Avenida 28 de Julio

La Policía Nacional desplegará un plan de desvíos en puntos estratégicos, con apoyo del personal de la Gerencia de Movilidad Urbana de la comuna limeña, para orientar a conductores y peatones.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el cierre temporal de las estaciones Quilca y España del Metropolitano mientras se desarrolle la marcha.

Cronograma completo de la Marcha del Orgullo a nivel nacional

Las actividades por el Mes del Orgullo también se desarrollarán en distintas ciudades del país durante las próximas semanas:

Sábado 20 de junio: Huacho, Huaraz, Nueva Cajamarca