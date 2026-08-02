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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dispuso la suspensión temporal de las operaciones de la empresa Aerodiana tras el accidente aéreo protagonizado por una de sus unidades en la provincia de Nasca (Ica) que dejó 13 fallecidos. La medida es de carácter preventivo y estará vigente hasta que concluyan las investigaciones respectivas, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El sector precisó que la DGAC investigará si la compañía operadora cumplió con las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidas en la normativa aeronáutica vigente. En tanto, la investigación de las causas y circunstancias del siniestro está a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), organismo técnico del MTC que actúa con independencia funcional.

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Realizan las primeras diligencias tras fatal accidente en Nasca

Según el MTC, tras la colisión que acabó con la vida de dos tripulantes y once turistas en el sector Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, tres inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la DGAC realizan en la zona las verificaciones técnicas y documentales correspondientes. Asimismo, dos investigadores de la CIAA recopilan evidencias, entrevistas, registros y demás información necesaria para el desarrollo de la investigación.

Los especialistas de la CIAA permanecerán durante tres días en Nasca y luego el material recopilado será trasladado a Lima para su evaluación y análisis especializado. Durante su estadía en la provincia iqueña, los agentes tratarán de localizar y recuperar la tarjeta de almacenamiento instalada en la aeronave que podría contener registros relacionados con su operación y posición.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre el origen del accidente que dejó 13 muertos en Nasca?

El MTC informó que no es posible emitir conclusiones sobre las causas del accidente debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial. No obstante, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que el piloto de la avioneta habría reportado una falla mientras la aeronave aún se encontraba en el aire. Las circunstancias exactas son materia de investigación.

Por el momento, la cartera de transportes ha confirmado que existen grabaciones de las comunicaciones vinculadas al accidente, registradas mediante el sistema remoto de CORPAC S.A. El material se encuentra disponible para ser entregado a las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos.

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