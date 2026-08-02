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Senamhi emita alerta roja por ola de calor en la costa y sierra: hasta 36 °C en pleno invierno

El fenómeno, de moderada a extrema intensidad, afectará a 16 regiones de la Costa y Sierra del país. Revisa los pronósticos por zona hasta el 4 de agosto y toma tus precauciones.

Calor en la costa y sierra
Calor en la costa y sierra | Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un nuevo aviso con nivel de alerta rojo debido al incremento de la temperatura diurna que se presentará hasta el martes 4 de agosto. El fenómeno, de moderada a extrema intensidad, afectará a 16 regiones de la Costa y Sierra del país, con valores máximos de hasta 36 °C.

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Pronóstico para el lunes 3 y martes 4 de agosto, según Senamhi

Para el primer día, se prevén temperaturas máximas de entre 30 °C y 36 °C en la Costa norte, de 24 °C a 30 °C en la Costa central y valores entre 23 °C y 30 °C en la Costa sur. Asimismo, se esperan temperaturas máximas entre 18 °C y 30 °C en la Sierra norte y de 14 °C a 30 °C en la Sierra central.

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En tanto, el martes se esperan registros máximos de entre 30 °C y 36 °C en la Costa norte, de 24 °C a 30 °C en la Costa central y valores entre 22 °C y 30 °C en la Costa sur. También se anticipan temperaturas máximas de 18 °C a 30 °C en la Sierra norte y de 14 °C a 30 °C en la Sierra central.

El fenómeno estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

¿Cuáles serán los departamentos afectados por nueva ola de calor?

Según el Senamhi, las regiones afectadas serán Áncash, Arequipa, Ayacucho, Lima (incluye el Callao), Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

Frente a ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicarse bloqueador y protector solar, beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol. Asimismo, pidió revisar que los pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para evitar intoxicación, así como mantener una ventilación adecuada en casa y centros de labores.

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