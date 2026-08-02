Revelan chats de Julián Pérez Mallqui tras presunta agresión: "No estás midiendo el daño político que me vas a hacer"

Revelan chats de Julián Pérez Mallqui tras presunta agresión: "No estás midiendo el daño político que me vas a hacer"

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Un reportaje de Panorama reveló la conversación por WhatsApp que sostuvo el diputado Julián Pérez Mallqui de Juntos por el Perú antes y después de ser denunciado por presunta violencia intrafamiliar y violencia psicológica.

Cuando ya se encontraba en la comisaría, Pérez Mallqui le pidió a la denunciante que solucionaran lo sucedido “por lo sano”, pues tenía actividades que realizar.

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"No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. Solucionemos esto por lo sano", le escribió.

Y añadió: "Tengo una reunión para comisiones y estás haciéndome daño. Yo no te hice nada solo fui a recoger mi ropa. Sal un rato para conversar por favor. ¿Podemos hablar? Por favor".

En entrevista a Panorama, la denunciante informó que Pérez Mallqui le pidió no continuar con las dos denuncias que interpuso en su contra.

"Él quiso que yo ya no continúe con la denuncia por violencia familiar, por maltrato psicológico, porque él bien sabe lo que hizo en mi casa", declaró.

También mostró los registros de llamada donde se observa que el diputado la llamó varias veces antes de irrumpir en su hogar.

"Desde las 5.58 de la mañana que me llamó por primera vez, que me llamó a mi celular, me despertó. Yo puse el celular en silencio y no quise saber nada de él, ni quise responder la llamada, ni atender los mensajes. No quise hablar simplemente con él", dijo.

Paralelamente a las llamadas, Pérez Mallqui le escribió por WhatsApp y le decía que necesitaba recoger su ropa porque tenía reuniones.

"Solo quiero recoger mi ropa y me voy. Tengo reunión del partido a las 9.30 y no tengo ropa para cambiarme. Baja todo lo que es mío y déjalo en la puerta. Allí lo recojo", le escribió.

A su vez, en los registros de las cámaras de seguridad obtenidos por Panorama, se observa que el diputado se encontraba frente a la casa de la denunciante en el interior de su camioneta. Luego, el padre de ella sale para realizar unas actividades en el exterior y él aprovecha para ingresar a la vivienda.

Fue entonces que, según la denuncia, se produjeron los agravios.

Julián Pérez rechaza acusaciones

En tanto, Pérez Mallqui, quien permaneció 48 horas detenido en la comisaría de San Miguel, rechazó las acusaciones una vez puesto en libertad.

"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado.

Asimismo, manifestó que continuará con las diligencias en curso. "He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando".