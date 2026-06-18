Lima, Chiclayo y Pucallpa en la agenda: la histórica ruta que seguirá el papa León XIV en Perú en noviembre

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El papa León XIV volverá al país donde construyó gran parte de su trayectoria pastoral. Tras una audiencia privada de cerca de dos horas en el Vaticano, el presidente José María Balcázar confirmó que el sumo pontífice realizará una visita al Perú durante la primera quincena de noviembre, en un recorrido que se extendería entre ocho y 10 días e incluiría Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. El itinerario aún se encuentra en evaluación y podría incorporar también escalas en Puno e Iquitos.

El anuncio tiene una carga simbólica especial. Antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025, Robert Prevost desarrolló gran parte de su labor religiosa en territorio peruano. Vivió durante largos períodos a lo largo de varias décadas en el país, fue obispo de Chiclayo por más de siete años y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Por ello, su retorno no solo representa una visita oficial, sino también el regreso a una nación con la que mantiene profundos vínculos personales y espirituales.

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Según explicó Balcázar tras el encuentro, León XIV expresó entusiasmo por volver a Chiclayo, ciudad donde consolidó buena parte de su trabajo pastoral. El mandatario relató que durante la conversación recordaron aspectos de la cultura local, incluida la gastronomía lambayecana. "Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo", comentó al destacar que el pontífice recordó platos tradicionales como el cabrito, el loche y el arroz con pato.

La confirmación del viaje se produce además en un escenario político particularmente sensible para el país. El anuncio llegó mientras Perú seguía pendiente de la definición de una ajustada contienda electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, un proceso marcado por cuestionamientos, movilizaciones y pedidos de respeto a la voluntad popular. Consultado sobre este contexto, Balcázar afirmó que León XIV conoce de cerca la realidad peruana y expresó su deseo de que el tránsito electoral se desarrolle con orden, sin conflictos y con reconocimiento de los resultados.

Papa León XIV durante una reunión con José María Balcázar, presidente del Perú, en el Vaticano. Foto: AFP

Una ruta marcada por la historia personal del pontífice

Aunque el programa oficial será definido por el Vaticano, algunos destinos adquieren especial relevancia por la relación que León XIV mantiene con ellos. Entre los lugares que despiertan mayor expectativa figuran Incahuasi y Cañaris, dos localidades altoandinas de Lambayeque que visitó en reiteradas ocasiones cuando dirigía la diócesis chiclayana.

Durante años, el entonces obispo recorrió estas zonas alejadas por carretera para acompañar a comunidades rurales y quechuahablantes. Según adelantó Balcázar, el Gobierno peruano ha puesto a disposición helicópteros para facilitar eventuales desplazamientos hacia esas localidades y otros pueblos del norte y la Amazonía, debido al interés del papa por llegar a la mayor cantidad posible de comunidades.

La visita también ha movilizado a autoridades regionales, instituciones religiosas y operadores turísticos. En Lambayeque, considerada la región más estrechamente vinculada a la historia del pontífice, los preparativos avanzan desde hace meses ante la expectativa de recibir a cientos de miles de peregrinos.

Lambayeque se prepara para una visita histórica

Uno de los proyectos más ambiciosos se desarrolla en las Pampas de Reque, espacio elegido para albergar la misa multitudinaria que presidiría León XIV durante su paso por Chiclayo. El terreno comprende unas 3.000 hectáreas y tendría capacidad para recibir hasta 1,5 millones de fieles, cifra que superaría la asistencia registrada durante la visita del papa Francisco en 2018.

El plan contempla la construcción de dos helipuertos, un altar de 100 por 100 metros, áreas de estacionamiento, campamentos para visitantes y espacios destinados a un coro de 800 integrantes y cerca de 2.000 invitados especiales. Paralelamente, el Gobierno Regional ejecuta trabajos de restauración en templos vinculados a la denominada Ruta del Papa, además de mejoras en infraestructura vial, iluminación urbana y espacios turísticos.

Las autoridades regionales han destinado alrededor de S/150 millones para acondicionar la ciudad ante la llegada del pontífice. Sin embargo, el despliegue también ha despertado observaciones entre algunos ciudadanos, quienes cuestionan el estado de diversas calles y la existencia de obras inconclusas en sectores de Chiclayo. La preocupación aumenta por la cercanía de la temporada de lluvias y los posibles efectos de un nuevo episodio de El Niño Costero, fenómeno que históricamente ha golpeado con fuerza al norte del país.

La expectativa ya genera efectos en la economía local. Según datos regionales, Lambayeque registra un incremento del 24% en la llegada de visitantes durante este año, mientras hoteles y operadores turísticos se preparan para una demanda que podría convertir la visita en el acontecimiento religioso más importante desde el arribo de Francisco al Perú.

Un mensaje para un país marcado por la crisis

Más allá de la dimensión pastoral, la llegada de León XIV ocurrirá en un contexto complejo para el país. Durante su conversación con el mandatario peruano, el pontífice manifestó su deseo de que los ciudadanos encuentren caminos de unidad y diálogo en medio de la polarización política. Asimismo, expresó preocupación por la inseguridad, los flujos migratorios y la necesidad de fortalecer el respeto a los derechos humanos.

Balcázar sostuvo que el papa se encuentra informado sobre los principales desafíos que enfrenta el Perú, entre ellos el avance de la delincuencia, la violencia que afecta a distintas regiones y la crisis de representación política. Durante la reunión también abordaron temas vinculados a la migración, la inteligencia artificial y la necesidad de promover la cohesión social.

La Santa Sede también informó que en las reuniones sostenidas con la delegación peruana se abordaron temas como la delincuencia organizada, la cohesión social y los desafíos que enfrenta la región. En un país golpeado por la violencia criminal y la desconfianza hacia las instituciones, la visita de León XIV aparece no solo como un acontecimiento religioso de gran magnitud, sino también como una oportunidad para transmitir un mensaje de reconciliación y esperanza a millones de peruanos.