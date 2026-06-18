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Oficial | Papa León XIV llegará al Perú: estas son las regiones que visitará, según el presidente Balcázar

El Sumo Pontífice tiene previsto visitar departamentos de la costa, sierra y selva del país durante una visita que podría prolongarse hasta 10 días en la primera quincena de noviembre.

Papa León XIV llegará al Perú la primera quincena de noviembre
Papa León XIV llegará al Perú la primera quincena de noviembre | Composición LR / Andina
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El presidente de la República, José María Balcázar, confirmó la visita del papa León XIV al Perú para la primera quincena de noviembre de 2026. El jefe de Estado anunció la noticia tras sostener una audiencia privada con el Sumo Pontífice en el Vaticano este jueves 18 de junio.

Según indicó el mandatario a RPP Noticias, el líder de la Iglesia Católica llegaría a diversas regiones del país, incluidos departamentos de la costa, sierra y selva, durante una estadía que se prolongaría entre 8 y 10 días.

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PUEDES VER: Papa León XIV visitará Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de llegada

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Las regiones que visitará el papa León XIV en Perú

El Sumo Pontífice tiene previsto llegar primero a Lima, como punto de partida de su recorrido. Luego, se dirigiría a Chiclayo, en Lambayeque, con la posibilidad de visitar las zonas altoandinas de Incahuasi y Cañaris, habitadas por comunidades quechuahablantes. Asimismo, continuaría su estadía en Piura, incluiría un paso por Sullana, para luego llegar a Cusco y Pucallpa (Ucayali), en la Amazonía.

El presidente Balcázar no descartó que este itinerario pueda ampliarse con visitas a Puno e Iquitos. Sin embargo, afirmó que esto dependerá de las evaluaciones logísticas y de seguridad que realice la oficina especializada del Vaticano, responsable de organizar el viaje.

La última visita de un Sumo Pontífice fue en 2018

La última vez que un líder de la Iglesia Católica visitó el país fue hace ocho años, cuando el papa Francisco aterrizó en suelo peruano y permaneció del 18 al 21 de enero de 2018. Durante su estadía, recorrió las ciudades de Lima, Puerto Maldonado (Madre de Dios) y Trujillo (La Libertad).

La visita del papa León XIV genera expectativa debido a su vínculo con el Perú. Robert Francis Prevost Martínez forjó su camino pastoral en el norte peruano tras su llegada en 1985. Luego de ser elegido papa, recordó públicamente a Chiclayo durante su primer mensaje desde el Vaticano, en el que agradeció el apoyo y la fe de los fieles que lo acompañaron durante su ministerio.

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