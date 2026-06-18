Presidente José Balcázar se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano
El mandatario aseguró que el encuentro se prolongó por casi dos horas en lugar de los 30 minutos programados inicialmente.
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Presidente José Balcázar se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano
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El presidente José María Balcázar se reunió con el papa León XIV en el Vaticano este 18 de junio en un encuentro que, según aseguró, se extendió por dos horas en lugar de los 30 minutos que se habían programado.