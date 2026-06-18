Papa León XIV visitará Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de llegada

Balcázar confirmó la fecha estimada para la visita del papa León XIV al Perú.

Balcázar confirmó la fecha estimada para la visita del papa León XIV al Perú.

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La visita del papa León XIV al Perú ya tiene una fecha estimada. El sumo pontífice llegará al país durante la primera quincena de noviembre, según confirmó el presidente José María Balcázar tras sostener una audiencia privada con él en el Vaticano.

El anuncio pone fin a las especulaciones sobre un eventual viaje del líder de la Iglesia católica al territorio nacional. Además, permite conocer algunos detalles preliminares sobre el recorrido que realizaría en distintas regiones del país durante una estadía que podría extenderse entre ocho y 10 días.

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¿Qué ciudades visitará el papa León XIV durante su llegada al Perú?

De acuerdo con lo informado por el mandatario para el medio RPP, Lima será el punto de ingreso del pontífice al país. Posteriormente, tiene previsto trasladarse a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo pastoral y donde desarrolló gran parte de su labor religiosa.

Asimismo, el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de facilitar un traslado en helicóptero para que León XIV visite las localidades altoandinas de Incahuasi y Cañaris, en Lambayeque, conocidas por albergar importantes comunidades quechuahablantes.

El itinerario también contempla visitas a Piura, incluido un paso por Sullana, además de Cusco y Pucallpa. Según explicó Balcázar, todavía se evalúa incorporar a Puno e Iquitos dentro del recorrido oficial, una decisión que dependerá de los informes logísticos y de seguridad que elaboren los equipos especializados del Vaticano.

Por ahora, las coordinaciones continúan entre ambas partes con el objetivo de definir la agenda definitiva del primer viaje que realizará León XIV al Perú como máxima autoridad de la Iglesia católica.

¿Cuál es el vínculo del papa León XIV con Perú?

Su conexión con el Perú comenzó en 1985, cuando llegó a la región Piura como parte de una misión agustiniana. Posteriormente, desempeñó labores pastorales en Trujillo e inició su camino dentro de la Iglesia peruana.

En 2014 fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y luego obispo de esa jurisdicción eclesiástica, cargo que ocupó hasta su traslado al Vaticano en 2023.

Luego, en 2015, obtuvo la nacionalidad peruana y recibió su Documento Nacional de Identidad. Además de integrar la Conferencia Episcopal Peruana, León XIV mantuvo una estrecha cercanía con las comunidades del norte del país, especialmente en Lambayeque.

Tras ser elegido Papa, recordó públicamente a Chiclayo durante su primer mensaje desde el Vaticano, agradeciendo el apoyo y la fe de los fieles que lo acompañaron durante su ministerio.

Su labor en regiones como Piura, La Libertad y Lambayeque, así como su participación en la vida eclesial peruana durante varias décadas, han convertido al nuevo pontífice en una figura especialmente cercana para millones de peruanos.